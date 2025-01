Leaker verrät die 2 neuen Packs in Pokémon TCG Pocket und welche Karten uns erwarten

Yield! Fall of Rome ist ein 4X-Strategie-Spiel, das euch in den Tumult um den Untergang des römischen Reichs schickt.

Ich hab in 4 Tagen 50 Stunden mit einem Spiel auf Steam verbracht – Seit 30 Jahren hat mich kein Städtebau-Game so erwischt

Die volle Gewissheit gibt es also erst, wenn The Pokémon Company einen Trailer zum kommenden Set enthüllt.

Wie vertrauenswürdig ist diese Info? Der Leak stammt von X-User eb576dcfe alias „Not a Leaker“. Er hatte in der Vergangenheit schon mehrmals Informationen vorab verbreitet, bevor sie offiziell gemacht wurden. So sagte er beispielsweise voraus, dass die Tauschfunktion nur bis zu einer Seltenheit von einem Stern geht.

Wann soll das nächste Set kommen? Den Leaks zufolge soll das nächste Set bereits am 30. Januar 2025 erscheinen. Deshalb wird es vermutlich in den nächsten Tagen eine Ankündigung zum neuen Set geben, wenn die Info wahr sein sollte.

Kingdom Come Deliverance 2: Roadmap kündigt neue Kloster-Quest, Hardcore-Modus und mehr an

Das nächste Set in Pokémon TCG Pocket steht schon in den Startlöchern und wird von Fans heiß erwartet. Ein bekannter Leaker verrät nun, welche Pokémon im neuen Set kommen könnten.

