Pokémon TCG Pocket bringt das schwierigste Event zurück – Schenkt euch auch was, wenn ihr gar nicht gewinnt

In Pokémon TCG Pocket kehrt ein PvP-Event zurück, das viele Spieler zur Verzweiflung getrieben hat. Dieses Mal wollen sie sich nicht stressen lassen und nur die Gratis-Items abstauben.

Was ist das für ein Event? Wie auch schon bei Unschlagbare Gene gibt es jetzt für Mysteriöse Insel ein PvP-Event, bei dem Spieler mehrere Siege infolge gegen andere Trainer erzielen müssen. Das bedeutet, dass die Spieler nicht verlieren dürfen, denn sonst wird der Zähler auf 0 zurückgesetzt.

Um das höchste Gold-Emblem als Belohnung zu erhalten, müssen Sammler 5 Siege nacheinander erzielen. Das ist für viele Spieler schwierig, denn es gibt immer mal eine Deck-Kombination, gegen die das eigene schlecht dasteht. Deshalb haben viele schon aufgegeben, bevor sie überhaupt das erste Match gestartet haben.

Doch einige Fans sehen immerhin noch etwas Positives am Event. Sie versuchen erst gar nicht, zu gewinnen, haben es aber auf ein bestimmtes Item abgesehen.

Spieler kapitulieren bei Event, sammeln nur Gratis-Items

Wieso ergibt es trotzdem Sinn, am Event teilzunehmen? Im Reddit-Forum schreiben einige Fans, dass sie nur an dem Event teilnehmen, um die Pack-Sanduhren abzustauben. Dabei handelt es sich um Items, die die Wartezeit bis zum Öffnen des nächsten Packs verkürzen.

Die Pack-Sanduhren gibt es als Belohnung, wenn man während des Event-Zeitraums an PvP-Kämpfen teilnimmt. So können Spieler zumindest einige Pack-Sanduhren sammeln, auch wenn sie nie gewinnen. Einige User hoffen, dass sie damit zumindest anderen helfen konnten, an die Embleme zu kommen.

Der User DefinitelyNotAShark versucht, daraus zumindest ein Minispiel zu seiner Belustigung zu machen. Er hat ein Deck nur mit Plaudagei, das für jede Handkarte des Gegners eine Karte aus dem eigenen Deck zieht. Er versucht, sein Deck zu leeren, bevor der Gegner ihn bezwingen kann.

Wie gehe ich das Event am besten an? Wenn ihr euch nicht mit dem Event stressen wollt, reicht es vollkommen, die 10 Matches zu spielen, um an alle Gratis-Sanduhren zu kommen. Es kann aber auch schon helfen, sich nicht direkt in den ersten Tagen des Events verrückt zu machen.

Das PvP-Event läuft nämlich bis zum 27. Januar 2025. Gegen Ende des Events könnte es sein, dass viele Spieler schon ihr Emblem erhalten haben und sich deshalb aus dem Modus zurückziehen. So könnte es leichter sein, an eines der Embleme zu kommen.

Auch unsere Tier-List könnte euch dabei helfen, ein starkes Deck für den PvP-Modus zusammenzustellen. So habt ihr die besten Chancen, mehrere Siege hintereinander zu erringen. Orientiert euch an den stärksten Decks, bastelt sie selbst nach oder überlegt euch gute Konter für sie: Pokémon TCG Pocket: Tier List der besten Meta Decks