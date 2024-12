In Pokémon TCG Pocket startet heute das bisher schwierigste PvP-Event – Diese Belohnungen erwarten euch

Snoop Dogg und Co. – 5 bekannte Welt-Größen, die in Videospielen auftreten

Ein ehemaliger Rübenbauer aus Estland arbeitet jetzt an The Witcher 4 mit, überzeugte durch sein Hobby

Judy in Cyberpunk 2077 bricht mir das Herz – und ich will mehr davon

Wenn ihr überhaupt an Kämpfen teilnehmt, bekommt ihr je nach Anzahl Pack-Sanduhren. Die könnt ihr dann nutzen, um aktuelle oder auch zukünftige Booster schneller zu öffnen. Den Funkelstaub erhaltet ihr, wenn ihr Kämpfe gewinnt. Das muss nicht in Folge geschehen.

Was sind die Belohnungen? Um besondere Embleme zu erhalten, müsst ihr mehrere Kämpfe in Folge gegen andere Spieler gewinnen. Die Anzahl bestimmt, welches der folgenden Embleme ihr bekommt:

Ein Volk in Warhammer 40.000 will eigentlich Frieden mit allen, setzt dabei auf fragwürdige Methoden

Path of Exile 2 verrät, wie viele Spieler am Early Access teilnehmen, warnt vor langen Warteschlangen und Serverabstürzen

In der neuen Season in Pokémon GO könnt ihr kostenlos viel mehr Raids absolvieren

Die letzten MMORPGs des Jahres feiern Early Access, in Mittelerde geht’s in die Minen von Moria

Im Gegensatz zum vorherigen Emblem-Event 1 (Unschlagbare Gene) geht es dieses Mal allerdings nicht darum, einfach nur zu gewinnen. Für dieses Event steht eine besonders schwere Herausforderung an. Schließlich steht das SP in SP-Emblem-Event 1 für Spezial.

Was ist das für ein Event? Dieses Event dreht sich wieder darum, in Kämpfen gegen andere Spieler mit dem eigenen Deck anzutreten. In den PvP-Kämpfen könnt ihr die Matches nicht automatisch ausführen, sondern müsst selbst vor dem Smartphone bleiben und vor dem Ende des Zeitlimits eure Runden spielen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to