Entwickler von Pokémon TCG Pocket geben Entwarnung: Ihr könnt eure Pack-Sanduhren weiter horten

Was machen Pack-Sanduhren? Jede Pack-Sanduhr reduziert die Zeit, die ihr zum Öffnen des nächsten Packs warten müsst, um eine Stunde. Wenn ihr viele Pack-Sanduhren angesammelt habt, könnt ihr in kurzer Zeit viele Booster schnell hintereinander öffnen. Ansonsten müsstet ihr tagelang warten.

Was gaben sie bekannt? Screen Rant hat bei The Pokémon Company International nachgefragt, ob etwas an den Gerüchten dran sei. Das Unternehmen dementierte die Leaks und verriet, dass die Pack-Sanduhren, die es jetzt im Spiel gibt, auch für zukünftige Sets nutzbar seien.

Eine Änderung der Pack-Sanduhren hätte bedeutet, dass jeder Spieler von 0 an startet und erst einmal Pack-Sanduhren sammeln muss, um mehr als nur 2 (oder mit Premium-Pass 3) Booster am Tag zu öffnen. Doch die Entwickler räumen jetzt mit diesem Gerücht auf.

Was war das für ein Gerücht? Mehrere Seiten wie The Gamer berichteten, dass ein Austausch der jetzigen Pack-Sanduhren möglich sei. Diese werden genutzt, um weitere Packs über das tägliche Limit hinaus zu öffnen.

