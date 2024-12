Spieler von Pokémon TCG Pocket horten Pack-Sanduhren aus gutem Grund, werden aber langsam nervös

Wann kommen die neuen Boosterpacks? Am 16. Dezember 2024 soll das erste neue Boosterpack veröffentlicht werden. Ungefähr einen Monat später, am 29. Januar 2025, wird ein weiteres dazu kommen.

In den Kommentaren finden sich viele, die die Meinung des Posters teilen. Viele berichten davon, dass sie sowieso nichts Gutes mehr ziehen würde, so wie Affectionate-City-87 (via reddit ): „Ich habe nachgegeben, meine Pack-Sanduhren verbraucht, 20 Packs geöffnet und absoluten Mist bekommen. Ich war so sauer.“

