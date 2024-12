Ein Sportler sieht, wie zwei Fans Pokémon TCG Pocket spielen, lädt es sich selbst herunter, macht die beiden unglaublich neidisch

Im Fitnessstudio hat ein Sportler sich das Mobile Game Pokémon TCG Pocket bei zwei anderen Spielern abgeguckt. Als er es herunterlädt und seine ersten Booster öffnet, schafft er etwas, was die anderen beiden nicht erreicht haben.

Was hat der Sportler geschafft? Der Sportler hat direkt nach dem Download von Pokémon TCG Pocket mit dem Kernaspekt des Spiels begonnen. Er machte sich an die Arbeit, mehrere Booster zu öffnen. Doch schon nach dem ersten Booster zog er eine der seltensten Karten, die es im Spiel gibt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Was ist das für eine Karte? Die goldene Pikachu-Karte hat die seltenste Stufe. Mit Mewtu und Glurak gibt es nur drei solcher Exemplare. Die Chance, eine solche Karte im Booster zu haben, liegt bei nur 0,04 % als 4. Karte und 0,16 % als 5. Karte. Es ist also eine unglaubliche Leistung, so eine Karte direkt nach dem ersten Booster zu finden.

Die goldene Karte hat allerdings nur ein besonderes Design und dieselben Fähigkeiten wie die normalen ex-Karten. Doch trotzdem sieht es schön aus, wenn man eine solche Karte in seinem Profil präsentieren kann.

Die ex-Karten sind auch Teil der aktuell besten Decks in Pokémon TCG Pocket:

Spieler macht mit seiner seltenen Karte besonders neidisch

Wieso ist das so besonders? Es ist nicht selbstverständlich, dass Spieler mit einem höheren Level eine goldene Karte besitzen. Der Ersteller des Reddit-Threads ist selbst Level 26 und besitzt bislang keine einzige Gold-Karte. Auch MeinMMO-Redakteurin Jasmin Beverungen ist bereits Level 20 und kennt die seltensten Karten nur von Bildern anderer Spieler.

Was sagen andere Fans? In den Kommentaren gibt es viele andere Spieler, die sich genauso fühlen wie der Ersteller des Threads. Es würde ein Gefühl von „immer die anderen, nie ich“ erzeugen. Ein anderer User namens TriggerhappyGenji sagte nämlich, dass auch alle seine Freunde bessere Karten ziehen würden als er, obwohl er ihnen das Spiel gezeigt hätte.

Dem können sich die anderen User anschließen:

Korixus: „Level 25, 0 Gold, kennen den Schmerz, weil auf meiner Arbeit gibt es diesen Kerl, der nur Packungen öffnet und sie mal für zwei Wochen nicht geöffnet hat, weil er im Urlaub war. Er erschien neben mir mit Gold Pikachu und dem besonderen Pikachu … Ich kann nicht mehr.“

dan_nessie: „Exakt dasselbe ist mir mit Mewtu passiert.“

SpaceMonkeys21: „Ich habe gesehen, wie jemand ein God Pack gezogen hat. Ich habe mich für ihn gefreut, war aber unglaublich neidisch.“

In God Packs sind die Chancen höher, an eine solch seltene Karte zu kommen. Denn hier warten Karten, die besonders selten sind. Was genau diese seltenen Packs sind, erklärt euch MeinMMO im folgenden Artikel: Pokémon TCG Pocket: God Packs – Was ist das und wie erhalte ich sie?