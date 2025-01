Um das komplette Mew-ex-Deck in Pokémon TCG Pocket zu kontern, reicht eine einzige Karte aus

Gibt es einen Nachteil? Sobald sich Mew-ex zurückzieht und Shardrago auf der aktiven Position ist, wird es brenzlig. Das Pokémon greift mit 90 Schaden an, was für Lumineons 80 KP den sofortigen Tod bedeuten würde. Da kein anderes Pokémon von der Bank nachrücken kann, wäre das Match sofort beendet.

The Last of Us verrät endlich Release-Datum von Staffel 2 der Serie – Und ihr müsst nicht mehr allzu lange warten

In einem neuen Shooter auf Steam und PS5 flieht ihr aus einem Alien-Gefängnis und nehmt die Gestalt eurer Gegner an – Ihr könnt ihn jetzt kostenlos testen

Da Shardrago allerdings ebenfalls zu den 10 stärksten Karten zählt, bauen viele Trainer das Pokémon mit in ihre Decks ein. Es hat die Fähigkeit, 20 Schaden auszuteilen, wenn es in der aktiven Position angegriffen wird. Ein Spieler auf Reddit hat nun die perfekte Situation erlebt, um genau so ein Deck auszukontern.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to