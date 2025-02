Leak zu Pokémon TCG Pocket zeigt einen neuen Modus, mit dem Spieler endlich auch zwischen den Events was zu tun haben

Worüber freuen sich Spieler beim neuen Ranked Modus? In einigen Kommentaren schreiben die User in einem Reddit-Thread , dass der Ranked Modus endlich einen Anreiz schaffe, wieder ins Spiel zu schauen. Viele Sammler hätten nur noch ins Spiel geschaut, um die Events abzuarbeiten. Abseits davon gäbe es für sie keinen spannenden Modus.

Der Ranked Modus soll noch im März 2025 erscheinen. Für das neue Set wurde in der Werbung kein Datum genannt. Doch dank vorheriger Leaks können wir davon ausgehen, dass das nächste Set am 28. Februar 2025 erscheint , also einen Tag nach dem Pokémon Day.

