Pokémon TCG Pocket – Kollision von Raum und Zeit: Die 10 besten Karten im neuen Booster

Am 30. Januar 2025 kam das neue Booster Kollision von Raum und Zeit zu Pokémon TCG Pocket und brachte eine Reihe neuer Karten. MeinMMO stellt euch die besten Karten aus dem neuen Set vor.

Was beinhaltet das neue Set? Mit dem frisch veröffentlichten Set kamen rund 200 neue Karten ins Spiel, darunter die legendären Pokémon Dialga und Palkia. Die Karten sind an die vierte Generation der Pokémon angelehnt, Pokémon Diamant und Perle.

Bei diesen vielen Karten ist es nicht nur schwierig, den Überblick zu behalten, sondern auch selbstständig zu ermitteln, welche die besten Karten sind.

Wir haben uns das Set angeschaut und die 10 besten Karten herausgesucht. Dabei haben wir uns nicht an der Seltenheit der Karten orientiert, sondern daran, was für einen Nutzen sie im Kampf haben.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu der neuen Erweiterung anschauen:

Dialga ex

Dialga ex’ Attacke Metallturbo mag mit 30 Schadenspunkten zwar nicht allzu stark sein, doch die Fähigkeit dazu ist ein großer Vorteil. Führt ihr die Attacke aus, könnt ihr zwei Stahl-Energien von eurem Energiebereich an ein Pokémon auf eurer Bank anlegen.

Habt ihr vier Energien an Dialga angelegt, könnt ihr mit Schwerer Einschlag einen Schaden von 100 Punkten verursachen. Mit 150 Lebenspunkten hält Dialga ex zudem einiges aus. Sollte es doch zu brenzlig werden, sind zwei Energien für den Rückzug nicht allzu viel.

Lucario

Lucario ist ein starkes Kampf-Pokémon, das in den Hauptspielen gerne benutzt wird. In Pokémon TCG Pocket ist es vor allem als Bank-Pokémon sehr nützlich, denn seine eigentliche Attacke ist nicht besonders stark.

Die Fähigkeit „Kampfcoach“ verursacht 20 Punkte zusätzlichen Schaden mit jeder Kampf-Attacke, die ausgeführt wird. Für euer Kampfdeck ist Lucario dementsprechend eine perfekte Ergänzung.

Mit 100 Lebenspunkten kann Lucario im Notfall auch den ein oder anderen Schlag einstecken.

Mars

Die Trainerkarte Mars ist perfekt, um die Strategie eures Gegners durcheinander zu bringen. Spielt ihr Mars, muss euer Gegner die Karten auf seiner Hand zurück ins Deck legen. Dann zieht er für jeden Punkt, den er für den Sieg noch benötigt, eine Karte.

Maximal können also nur drei Karten gezogen werden. Besonders nützlich ist Mars also, wenn euer Gegner lediglich einen Punkt für den Sieg benötigt, da er so nur eine Karte ziehen darf.

Panferno ex

Mit 170 Lebenspunkten hält Panferno ex einiges aus. Die Attacke Flammenblitz benötigt nur zwei Energien und verursacht einen Schaden von 140 Punkten. Zwar müssen diese Energien dann auch wieder beide abgelegt werden, können aber schnell aufgebaut werden.

Panferno ex ist eine Phase-2-Karte, benötigt also zwei Vorentwicklungen, um durchstarten zu können. Das ist aber fair, mit Blick auf die Stärke der Karte. Außerdem hat Panferno ex keine Rückzugskosten; aus brenzligen Situationen kann die Karte schnell fliehen.

Manaphy

Manaphy ist ein guter Anwärter auf den Platz von der Trainer-Karte Misty. Anstatt wie bei Misty sein Glück dafür zu testen, möglichst viele Energien zu bekommen, ist Manaphy viel beständiger. So lässt die Attacke Geschenk des Meeres euch zwei Pokémon auf der Bank auswählen, an die ihr jeweils eine Energie anlegen könnt.

Allerdings solltet ihr aufpassen, dass Manaphy nicht k.o. geht, schließlich hat es nur 50 Lebenspunkte.

Traunmagil ex

Traunmagil ex’ Attacke Magischer Wahn benötigt nur zwei Energien, um 70 Schaden zu verursachen, und verwirrt das gegnerische Pokémon gleichzeitig. Bei einer Verwirrung muss eine Münze geworfen werden, um zu sehen, ob das Pokémon angreifen kann. Bei Kopf wird attackiert, bei Zahl bleibt es verwirrt.

Zyrus

Der Anführer von Team Galaktik hat seine eigene Trainer-Karte in Pokémon TCG Pocket bekommen. Spielt ihr die Karte, muss euer Gegner ein Pokémon von der Bank in die Aktive Position legen. Allerdings eins, das bereits Schaden bekommen hat.

Das ist besonders nützlich, wenn ihr einer gegnerischen Karten den Todesstoß versetzen wollt.

Lucia

Auch Lucia ist in die Trainer-Karten-Sammlung mit aufgenommen worden. Sie ermöglicht es euch, eine Energie von einem Pokémon auf der Bank auf euer aktives Pokémon zu verschieben.

Das ist praktisch, wenn ihr beispielsweise eine Energie von eurem zurückgezogenen Pokémon übrig habt. So könnt ihr die Energie benutzen. Das Beste: Ihr könnt Lucia bei allen Energien verwenden; nicht wie bei Aquana, die nur mit Wasser-Energien funktioniert hat.

Darkrai ex

Darkrai ex hat die Fähigkeit jedes Mal, wenn eine Energie an Darkrai angelegt wird, gleichzeitig 20 Schadenspunkte beim Gegner zu verursachen. So könnt ihr bereits attackieren, auch wenn ihr noch nicht genügend Energien für einen richtigen Angriff habt.

Seine Attacke Dunkles Prisma macht gute 80 Punkte Schaden und mit 140 Lebenspunkten lässt sich die ein oder andere Attacke aushalten.

Snibunna ex

Snibunna ex überzeugt vor allem mit der Schnelligkeit seiner Attacke. Ihr benötigt nur eine Energie, um angreifen zu können.

Die Attacke Kratzende Krallen hat den zusätzlichen Effekt, 40 Punkte extra zu den 30 Punkten Schaden hinzuzufügen, wenn das gegnerische Pokémon bereits Schaden erhalten hat.

Beulenhelm

Mit der Erweiterung Kollision von Raum und Zeit wurde Pokémon-Ausrüstung eingeführt. Ihr könnt eine solche Karte an euer Pokémon anlegen und es damit verknüpfen. Überlegt euch die Wahl jedoch gut, da ihr die Karte nicht mehr lösen könnt.

Den Beulenhelm könnt ihr eurem aktiven Pokémon anlegen und so werden dem Gegner jedes Mal, wenn er dieses Pokémon angreift, 20 Schadenspunkte hinzugefügt.

