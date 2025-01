Spieler entdecken Details auf Karten in Pokémon TCG Pocket, erkennen ikonische Orte nur am Zaun

Die Karten in Pokémon TCG Pocket können zum Teil viele Details beinhalten. Einige davon sind so präzise, dass man daran bekannte Orte erkennen kann.

Obwohl Pokémon TCG Pocket erst vor wenigen Monaten herausgekommen ist, gibt es doch schon einige Karten, die ihr sammeln könnt. Neben den regulären Karten gibt es auch die selteneren Varianten, die teilweise besondere, immersive Details mitbringen.

Doch nicht nur die immersiven Details sind auf den Karten zu entdecken. Spieler aus der Community konnten nun sogar einige Details nutzen, um Orte aus den Hauptspielen zu identifizieren, an denen sich die Pokémon von den Karten aufhalten.

Zaun und Baum bringen Spieler zum Staunen

Den Beginn macht der Spieler „asch_win“ in seinem Beitrag auf Reddit. Er hat sich die Karte von Habitak (A1, 191) genauer angeguckt. Auf der Karte hat sich der Spieler Details wie den Zaun, das Gras, die Bäume sowie 2 Gebäude angeguckt.

Dabei ist ihm aufgefallen, dass es sich bei dem Ort eindeutig um Route 16 neben Prismania City handeln muss. Passenderweise könnt ihr auf dieser Route in manchen Spielen Habitak auch im hohen Gras finden und fangen.

In einem weiteren Beitrag auf Reddit hat ein anderer Spieler zusätzliche Karten entdeckt, die sich weiteren Orten der Spiele zuordnen lassen. Dabei konnte der Spieler die Karten von Digda (A1, 238), Alpollo (A1, 121), Dodu (A1, 199) sowie Rattfratz (A1, 189) ebenfalls anhand von verschiedenen Details zuordnen.

Den Reddit-Beitrag binden wir hier für euch ein:

Im gleichen Beitrag ist einem weiteren Spieler zudem noch eine Besonderheit aufgefallen. Dabei geht um die Full-Art-Variante von Relaxo (A1, 250). Schaut ihr euch diese Karte genauer an, dann entdeckt ihr hier noch Knofensa, Myrapla und Bluzuk.

Werft ihr nun einen Blick auf die entsprechenden Pokémon-Karten, dann entdeckt ihr hier jeweils, neben dem Pokémon selbst, auch immer ein Körperteil von Relaxo. Wie das im Einzelnen aussieht, seht ihr in den Kommentaren auf Reddit.

Auch den Ort, an dem sich die Pokémon auf diesen Karten befinden, hat der Spieler identifiziert. Es handelt sich um die Route 12, auf der ihr in einigen Pokémon-Spielen Relaxo mithilfe der Pokéflöte wecken und fangen könnt.

Um in Pokémon TCG Pocket an Karten zu gelangen, könnt ihr neben der Teilnahme an Events und dem Öffnen von Boostern auch auf die Wunderwahl zurückgreifen. Doch nicht alle Booster, die eure Freunde ziehen, können bei euch in der Wunderwahl auftauchen: Wenn ihr in Pokémon TCG Pocket das God Pack eures Freundes bei der Wunderwahl vermisst, hat das gute Gründe.