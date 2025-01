Pokémon TCG Pocket: Lohnt sich das Metall-Deck mit Dialga-ex?

In Pokémon TCG Pocket ist Dialga-ex eine der spannendsten neuen Karten. In was für einem Deck lohnt sie sich? Im Metall-Deck? Oder doch woanders? Wir schauen es uns an.

Das ist Dialga-ex in TCG Pocket: Dialga-ex ist eine der neuen Karten, die frisch mit „Kollision von Raum und Zeit“ ins Spiel gekommen sind.

Dialga-ex hat 150 KP im Angebot, sowie die Attacken Metallturbo und Schwerer Einschlag. Metallturbo verursacht 30 Schaden für zwei Stahl-Energien und legt dann auch noch 2 Stahl-Energien auf ein Pokémon eurer Bank. Schwerer Einschlag verursacht 100 Schaden für zwei Stahl- und Farblos-Energien, aber ohne Effekt.

Dialga hat keine Vorentwicklung, kann also als Basis-Pokémon sofort ausgespielt werden. Insgesamt ist es ein Pokémon, das andere Monster schnell mit Stahl-Energie versorgen kann, während es selbst als Schutzwall agiert, der auch noch austeilen kann, wenn er genug Energie gesammelt hat. In welche Decks kann man es einsetzen?

Dialga-ex in Kombination mit Melmetal – Das Metall-Deck in Pokémon TCG Pocket

Da Dialga-ex Stahl-Energie liefert, liegt es erstmal nahe, Stahl-Pokémon zu verwenden. Eine Deck-Variante hat es bereits auf Rang A der Tier-List der besten Decks in Pokémon TCG Pocket geschafft: Die Kombination mit Melmetal. Nutzt dafür folgende Monster:

2x Dialga-ex

2x Meltan

2x Melmetal

2x Mew-ex

Mit Dialga und Melmetal habt ihr gleich zwei defensiv starke Monster, die im Zweifel ordentlich Schaden anrichten können. Mew-ex könnt ihr über Dialga mit Energie versorgen, damit es die Attacken eures Gegners kopieren kann. Das ist nützlich, wenn eure Gegner starke Attacken gegen euch einsetzen wollen.

Welche Items? Nützliche Karten in so einem Deck sind:

Leaf

Giovanni

Lucia

Beulenhelm

Pokéball

Forschung des Professors

Pokémon-Kommunikation

X-Initiative

Blau

Diese Karten sind typische Unterstützer. Schaut da, welche ihr habt. Doch gerade mit dem Beulenhelm aus der neuen Erweiterung könnt ihr auch noch den Gegner nerven, der jedes Mal 20 Schaden bekommt, wenn er Pokémon angreift, die damit ausgerüstet sind.

Alternativen: Dialga-ex mit Yanmega oder Schlurp-ex kombinieren

Als Alternativen scheinen sich gerade zwei Monster herauszukristallisieren: das neue Yanmega-ex, oder Schlurp-ex.

Beide fungieren als Monster, die starke Attacken bieten, aber farblose Energien dafür benötigen. Yanmega ex etwa kann mit seiner Attacke 120 Schaden anrichten, verliert aber eine Energie bei jedem Einsatz der Attacke. Es profitiert also davon, durch Dialga schnell an viel Energie zu kommen und danach austeilen zu können.

Schlurplek-ex kann derweil für vier Farblos-Energien 100+ Schaden ansrichten, wobei es aber so lange eine Münze wirft, bis Zahl fällt. Für jedes Mal Kopf gibt es nochmal 40 Schaden obendrauf. Auch dieses Pokémon kann durch Dialga schnell an die nötige Energie kommen.

Beides sind Karten, mit denen man unter Umständen mehr Schaden anrichten kann, als mit dem oben genannten, reinen Stahl-Aufbau. Was sind eure ersten Karten der neuen Erweiterung gewesen? Habt ihr schon starke Kombinationen gefunden? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und eine Übersicht der besten Karten der Erweiterung in TCG Pocket findet ihr hier.