Pokémon-Spieler hat nach über 15 Jahren den Traum jedes Sammlers erreicht

Für Pokémon-Trainer gibt es viele Herausforderungen, denen man sich stellen kann. Einer unglaublichen Aufgabe hat sich ein Trainer auf Reddit erfolgreich gestellt – nach vielen vielen Jahren.

In den Spielen der Pokémon-Reihe gibt es viele Herausforderungen, denen sich Trainer stellen können. Während einige Trainer ihren Fokus auf das Kämpfen und Verbessern ihrer Teams legen, widmen sich andere Trainer Nuzlocke- oder Randomizer-Herausforderungen, bei denen sie die Spiele mit anderen Regeln oder Pokémon spielen, als den ursprünglichen.

Auch Herausforderungen, bei denen Trainer sämtliche Inhalte eines Spiels erringen, werden von Trainern inzwischen absolviert.

Eine der wohl langwierigsten und härtesten Herausforderungen hat nun ein Trainer von Reddit absolviert. Es handelt sich um eine Herausforderung, an der er nach eigenen Angaben seit 15 Jahren sitzt.

15 Jahre und Zehntausende Stunden Spielzeit

Um was für eine Herausforderung handelt es sich? Wie der Trainer auf Reddit zeigt, hat er sich einen sogenannten Living Dex komplett aus Shiny-Pokémon aufgebaut. Bei einem Living Dex geht es darum, sämtliche Pokémon mit all ihren Entwicklungsstufen zu besitzen.

Die Besonderheit bei seinem Living Dex liegt darin, dass es sich bei allen Pokémon um Shinys handelt. Shinys erscheinen mit einer recht geringen Chance, sodass sich das Sammeln dieser Varianten schwieriger gestaltet.

Entsprechend langwierig kann es sein, ein einziges, bestimmtes Shiny-Exemplar zu sammeln. Sämtliche Pokémon und ihre Entwicklungen als Shiny zu sammeln, ist also eine riesige Aufgabe, die einiges an Zeit erfordert.

Den Beitrag auf Reddit binden wir hier für euch ein:

Wie lange hat er gebraucht? Nach eigenen Angaben spielt der Trainer seit 23 Jahren Pokémon. Das Sammeln von Shiny-Pokémon hat er mit der 4. Generation begonnen, die in Japan 2006 und im Rest der Welt 2007 und 2008 für den Nintendo DS erschien.

Um diesen besonderen Pokédex zu vervollständigen, hat er über die Spiele der Hauptreihe und Pokémon GO übergreifend mehrere Zehntausende von Stunden investiert.

Wo lagert er die Sammlung? Seinen Living Dex lagert der Trainer auf Pokémon HOME. Der Service bietet die Möglichkeit, Monster zwischen den verschiedenen Pokémon-Spielen der Switch zu transferieren. Auch können Pokémon aus den älteren Nintendo DS Titeln und Pokémon GO zu HOME transferiert werden, jedoch nicht mehr zurück.

Welche Pokémon fehlen dem Trainer? Nach eigenen Angaben fehlen dem Trainer noch einige Formen von Pokémon, an denen er noch arbeitet. Auch Manaphy fehlt dem Trainer als Shiny. Dies liegt daran, dass es unfassbar schwer und langwierig ist, dieses Pokémon als Shiny zu erhalten.

Hierzu kommentiert der Trainer PuppeteerGaming_, dass man nur ein Manaphy-Ei pro Pokémon Ranger-Cartridge erhalten kann. Tauscht man dieses Ei zu einem Spiel der 4. Generation ist es abhängig von der ID des Spiels, ob Manaphy als Shiny schlüpft oder nicht. Es kann also viele neue Spielstände erfordern, bis auf diese Weise ein Shiny-Manaphy erscheint.

Was sagt ihr zu der beeindruckenden Leistung des Trainers? Seid ihr auch Shiny-Sammler? Wenn ja, wie groß ist eure Sammlung? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. An einer anderen langjährigen, wenn auch vergleichsweise einfachen Herausforderung, absolviert ein Spieler in Pokémon GO: Trainer stellt sich einer Herausforderung, für die er 7 Jahre braucht.