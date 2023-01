Vorsicht, dieses Pikachu will euch ausrauben – Ein Pokémon-„Spiel“ mit NFT entpuppt sich als dreiste Falle

Ein inoffizielles Pokémon -Kartenspiel mit NFTs lockte die Spieler mit Taschenmonstern an. Vor kurzem stellt es sich jedoch als Falle von Hackern heraus. Denn beim Download erhaltet ihr kein Spiel, sondern etwas ganz anderes.

Um was für ein „Spiel“ handelt es sich? Ein Pokémon Card Game schien auf den ersten ein NFT-Spiel mit den beliebten Monstern zu sein. Es handelt sich dabei um ein inoffizielles Spiel, nicht zu verwechseln mit dem offiziellen Kartenspiel „Pokémon TCG Online“.

Jedoch stellte sich am 06. Januar 2023 heraus: Es ist in Wirklichkeit gar kein Game, sondern eine Falle, die von Hackern im Internet ausgelegt wurde, um sich Zugriff auf die Rechner anderer Leute zu verschaffen.

Hier seht ihr ein echtes Spiel auf Steam, dass an Pokémon erinnert:

Statt Pikachu gibt es Malware

Was ist das Spiel wirklich? Klickt man auf der Webseite des angeblichen Pokémon-Spiels auf den Button „Play on PC“, lädt man sich Malware herunter. Statt eines Spiels wird euch ein Tool namens NetSupport RAT in den Daten versteckt.

Das ist eine Remote Control Software, welche die Hacker dann dafür nutzen können, eure privaten User-Daten einzusehen und den PC zu manipulieren, sodass weitere Cyber-Angriffe einfacher erfolgen können.

Was sah an dem Spiel so echt aus? Dabei sah das Fake-Spiel auf den ersten Blick weitestgehend in Ordnung aus:

Es gab eine Webseite zum Spiel, die ziemlich echt aussah.

Außerdem gab es einen Marktplatz, auf dem man angeblich Pokémon Card NFTs anfordern und verkaufen konnte.

Die heruntergeladenen Daten verfügten über ein Spiel-Icon und auch die Dateiinformationen sollen überzeugend ausgesehen haben.

Ein unbedarfter Spieler hätte daher unter Umständen gar nicht bemerkt, dass das Spiel aus gar keinen echten Spieldateien besteht und es auch keine NFTs zu kaufen gibt.

Hier könnt ihr nachlesen, was NFTs sind und warum sie im Gaming-Bereich in letzter Zeit so oft zu finden sind.

Wie wurde die Falle erkannt? Auf der Webseite veröffentlichte am 06. Januar 2023 ein Cybersecurity-Unternehmen namens ASEC einen Artikel, in dem es das falsche Pokémon-Spiel als Hacker-Falle enttarnt.

Auf der Seite von ASEC könnt ihr auch sehen, welche Seiten des Fake-Spiels als Phishing Pages identifiziert wurden und wie genau die Malware der Hacker funktioniert.

Das ist nicht das erste inoffizielle Pokémon NFT Game, das Probleme mit sich bringt: Firma will ein Pokémon-Game mit NFTs bringen und deutet an, sie hätten das Okay von Nintendo – Schwerer Fehler