Pokémon Legenden: Z-A – Neuer Leak verrät, dass ein beliebter Aspekt aus dem Vorgänger nicht auftauchen wird

Neues MMO auf Steam lässt euch Säbel-rasselnde Piraten spielen, Fans meinen: „Sieht aus wie das, was Skull and Bones hätte werden sollen“

Pokémon ist das größte Franchise der Welt, mit dem eine ganze Generation an Menschen aufgewachsen ist. Es ist schwer vorstellbar, dass es das Franchise irgendwann nicht mehr geben könnte. In einem Interview redet der Chef der Firma über das mögliche Ende: „Dann wird Pokémon untergehen“ – CEO spricht über das Ende von Pokémon, schätzt, wann es soweit ist

Glück gehabt! Eine Forschung in Pokémon GO wirkte unlösbar, wird nun geändert

Auf X postete der Account Centro LEAKS: „Pokémon Legenden: A-Z wird keine neuen Pokémon-Arten einführen“. Es sollen dementsprechend also nur bereits bekannte Pokémon in dem Spiel auftauchen.

Pokémon GO: Thermopod fangen – So klappt es ab heute

Was ist das für ein beliebter Aspekt? In dem Spiel Pokémon Legenden: Arceus gab es zu bereits bekannten Pokémon neue Evolutionen. So entwickelte sich das in dem Spiel vorkommende Sniebel nicht zu Snibunna, sondern zu Snieboss.

