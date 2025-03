Wenn die Nacht in Pokémon-Legenden: Z-A anbricht, könnte sich der geheime Fight Club zwielichtiger Gestalten öffnen

Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, wieso es noch kein Gameplay von Pokémon-Legenden: Z-A gab, das nachts spielt? Wie ein vertrauenswürdiger Leaker nun verrät, hat das einen guten Grund.

Was hat der Leaker verraten? Auf dem X-Account von Centro Leaks hat das Team einen kurzen Clip veröffentlicht, der sich die Minimap mal genauer anschaut. Dort ist nämlich zu sehen, dass eine Zahl aufploppt, während es im Hintergrund dämmert.

Die Leaker verraten, dass die Stadt, in der Pokémon-Legenden: Z-A spielt, nachts nicht dieselbe ist. Das Ganze untermauern sie mit einem Icon des Turms, über dem ein Pokéball schwebt. Dazu posten sie noch die Karte des Profi-Wrestlers Mask Royale.

Mask Royale ist die geheime Identität von Professor Kukui aus Pokémon Sonne und Mond. Er tritt in Battle-Royale-Kämpfen an, bei denen vier Trainer gleichzeitig gegeneinander kämpfen.

Leider gibt der Leaker sonst nur kryptische Informationen heraus. Viele Spieler spekulieren jetzt natürlich, was hinter den Andeutungen steckt.

Die Stadt in Pokémon-Legenden: Z-A könnte nachts zum Fight Club werden

Was könnte das bedeuten? In den Kommentaren vermuten viele User, dass es nachts gefährlicher sein wird und man auf zwielichtige Gestalten treffen könnte. Vermutlich hat das eine Auswirkung auf die Kämpfe, die sogar auf den Dächern der Stadt stattfinden. Die Zahl auf der Minimap könnte auch für die Alpha-Pokémon stehen, die es schon in Pokémon-Legenden: Arceus gab.

Mit dem Turm und dem Profi-Wrestler vermuten aber auch viele, dass es wieder Battle Royale geben könnte. User solrocknroll denkt, dass wir uns tagsüber auf die Kämpfe vorbereiten und nachts am Battle Royale teilnehmen, dessen Liga wie im Wrestling designt ist. Ein weiterer X-User fühlt sich an den Fight Club aus dem gleichnamigen Film erinnert.

Ein anderer User hat die Terror Time aus den Spielen von Konkurrent Yo-kai Watch im Sinn. Dabei müssen Spieler nachts vor einem Oni fliehen. Der User erinnert sich daran, dass einer der Mitarbeiter von Level-5 stamme und es Sinn ergeben würde, wenn er diese Mechanik eingebaut hätte.

Ist die Quelle vertrauenswürdig? Centro Leaks gilt allgemein als vertrauenswürdig. Viele ihrer früheren Vorhersagen haben sich am Ende als Wahrheit herausgestellt. Das Team kann gut einschätzen, welche Gerüchte oder Dataminer vertrauenswürdig sind und veröffentlichen diese Leaks dann auf ihrem eigenen Account.

Es gab auch schon Momente, in denen Centro Leaks falsch lag. Doch in diesen hatte das Team keine Bilder und Ausschnitte aus dem Spiel, die ihre Thesen untermauern. Dass nachts definitiv etwas passiert, sehen wir an dem Mini-Clip, den sie gepostet haben.

Leider sind einige Fans mit der Auswahl der Starter-Pokémon unzufrieden. Sie hätten sich gewünscht, dass eines der Taschenmonster ersetzt wird, damit entweder die vollständige 2. Generation oder eben ein bunter Mix vorhanden ist: Fans sind von Pokémon-Legenden: Z-A enttäuscht, weil das falsche Monster bei der wichtigsten Entscheidung des Spiels dabei ist