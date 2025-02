Fans sind von Pokémon-Legenden: Z-A enttäuscht, weil das falsche Monster bei der wichtigsten Entscheidung des Spiels dabei ist

Pokémon-Legenden: Z-A hat einen ersten Gameplay-Trailer gezeigt, in dem Zuschauer einen Blick auf die Kämpfe in einer gigantischen Stadt bekommen. Doch die wichtigste Entscheidung des Spiels gefällt nicht jedem Fan.

Welche Entscheidung ist gemeint? Die wichtigste Entscheidung eines Trainers ist es, mit welchem Pokémon er sein Abenteuer beginnt. In jedem Teil des Hauptspiels gibt es drei Pokémon, zwischen denen ein Spieler wählen kann. Dabei haben sie immer einen der drei Typen:

Pflanze

Feuer

Wasser



Jedes der Starterpokémon hat drei Entwicklungsstufen und kann mit den Weiterentwicklungen einen weiteren Typ bekommen. Es ist gerade zum Beginn des Spiels das stärkste Pokémon im Team eines Trainers, da es von Anfang an mit auf Reisen ist.

Auch die Pokémon-Legenden-Reihe setzt diese Tradition fort und stellt die Spieler vor die Qual der Wahl. Allerdings werden hier keine neuen Starter eingeführt, sondern bereits bestehende recycelt. Und die Auswahl bei Z-A gefällt nicht jedem.

Zuschauer vermissen ein Pokémon im Trailer von Legenden: Z-A

Was stört Fans daran? In Pokémon-Legenden: Z-A haben Trainer die Wahl zwischen Endivie, Floink und Karnimani, um sie in den dynamischen Kämpfen zu nutzen. Endivie und Karnimani stammen beide aus der Gen 2, also Pokémon Gold und Silber. Floink dagegen ist aus der 5. Spielgeneration, also Pokémon Schwarz und Weiß.

Viele Fans auf Reddit können nicht verstehen, wieso nicht alle drei Starterpokémon aus Gen 2 genommen wurden. Neben Endivie und Karnimani gab es in der Johto-Region nämlich noch Feurigel zur Auswahl.

Hinzu kommt, dass Floink ein eher unbeliebter Starter in der Pokémon-Community ist, wie man aus mehreren Threads im Reddit-Forum entnehmen kann. Nach Flemmli und Panflam ist es nämlich das dritte Starter-Feuerpokémon hintereinander, das mit der Weiterentwicklung den Typ Kampf bekommt. Die Spieler hätten sich lieber einen anderen Typen gewünscht.

Zudem finden viele die letzte Entwicklungsstufe Flamibrex hässlich. Das Pokémon sieht aus wie ein Wrestler, der in Flammen gehüllt ist.

Wieso ist Feurigel nicht dabei? Feurigel war schon ein Starterpokémon im Vorgänger Pokémon-Legenden: Arceus und hat dort sogar eine neue Hisui-Form bekommen. Vermutlich wollte das Entwicklerteam das Pokémon nicht zweimal hintereinander als Starter nutzen. Das lässt allerdings die Frage offen, wieso man sich dazu entschied, zwei Starter aus Gen 2 zu nutzen.

Trotzdem gibt es viele Dinge, die die Legenden-Reihe richtig macht. Dazu zählen die offene Welt, das Verhalten der Pokémon und frische Mechaniken.