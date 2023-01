Die besten Spieler in Karmesin & Purpur zeigen ihre Teams – Ein 26 Jahre altes Pokémon dominiert das PvP

Einige der besten Spieler in Pokémon Karmesin und Purpur haben nach Season 1 ihre Teams geteilt. Diese Pokémon haben sie genutzt.

Was sind das für Spieler? Auch in Pokémon Karmesin und Purpur könnt ihr Rang-Matches bestreiten und gegen andere Trainer kämpfen. Die verschiedenen Ränge sind in Klassen und Platzierungen unterteilt. Die höchste Klasse ist die Meisterball-Klasse. Dort treten die besten Trainer der Welt an.

Die fünf Spieler, dessen Teams wir euch vorstellen, sind demnach die weltweit bestplatzierten Spieler im Rang-System von Pokémon Karmesin und Purpur im Doppelkampf-Format von Season 1.

Einige dieser Spieler haben ihre Teams öffentlich geteilt, beispielsweise via Twitter, und das japanische Magazin Liberty Note hat anschließend die Teams der 30 besten Spieler zusammengefasst. Eine englische Übersetzung der japanischen Auflistung ist in einem Dokument in Google-Tabellen zu finden (via docs.google.com).

Da die Spieler auf den Plätzen 2 und 4 keine Informationen über ihre Teams öffentlich bekannt gaben, zeigen wir euch die Plätze 1, 3, 5, 6, und 7.

Platz 1: Penguin2142

Platz 3: Kae-ru

Platz 5: bun

Platz 6: Kyudo

Platz 7: sasisu

Wie laufen Rangkämpfe im Doppelkampf-Format in Pokémon ab?



Gespielt wird dort nach den Regeln der VGC (Video Game Championship), der offiziellen E-Sport Turnierserie in den Pokémon-Spielen. Das heißt, dass Trainer in Doppelkämpfen gegeneinander antreten – also ein Trainer setzt zeitgleich zwei Pokémon ein.



Vor dem Match wählen die Trainer 6 Pokémon aus, die Teil des Teams sein werden. In dem Kampf selbst können die Trainer jedoch nur 4 der 6 Pokémon einsetzen. Welche 4 Taschenmonster ein Trainer wählt, kann er unmittelbar vor Beginn des Kampfes entscheiden. Zeitgleich sieht er, welche 6 Pokémon seinem Kontrahenten zur Verfügung stehen.

Die Teams der besten Spieler in Pokémon Karmesin und Purpur

Welche Pokémon wurden gespielt? Die Teams der Spieler bestehen aus verschiedenen Pokémon, doch besonders Ramoth sowie die Kombination aus Heerashai und Nigiragi sind oft vertreten. Unter den 30 besten Spielern ist zudem das 26 Jahre alte Dragonran sogar das meistgespielte Pokémon. Auch in den 5 von uns vorgestellten Teams ist es dreimal dabei.

So sehen die Teams der besten Spieler aus:

penguin (Platz 1): Ramoth, Heerashai, Nigiragi, Monetigo, Espinodon, Maskagato Team-ID: 4M62VC

Ramoth, Heerashai, Nigiragi, Monetigo, Espinodon, Maskagato

Kae-ru (Platz 3): Crimanzo, Delfinator, Servol, Feelinara, Knakrack, Brutalanda Team-ID: GCW5LJ

Crimanzo, Delfinator, Servol, Feelinara, Knakrack, Brutalanda

bun (Platz 5): Ramoth, Heerashai, Nigiragi, Maskagato, Gladimperio, Dragoran Team-ID: 69FB3Y

Ramoth, Heerashai, Nigiragi, Maskagato, Gladimperio, Dragoran

Kyudo (Platz 6): Arkani, Heerashai, Nigiragi, Maskagato, Monetigo, Dragoran Team-ID: K5GV6C

Arkani, Heerashai, Nigiragi, Maskagato, Monetigo, Dragoran

sasisu (Platz 7): Ramoth, Heerashai, Nigiragi, Lumiflora, Mimigma, Dragoran Team-ID: 4LS98Q

Ramoth, Heerashai, Nigiragi, Lumiflora, Mimigma, Dragoran

Falls ihr die 5 Teams in Online-Kämpfen von Pokémon Karmesin und Purpur selbst testen wollt, könnt ihr sie mittels der Team-ID ausleihen und spielen, ohne die Pokémon selbst zu fangen oder zu trainieren.

Wenn ihr euch die Teams im Detail anschauen wollt, findet ihr alle bekannten Daten zu den Pokémon der fünf Teams in der nachfolgenden Spoiler-Box. Dort zeigen wir euch neben den Attacken auch die Fähigkeiten, Items, den Tera-Typ, das Wesen des Pokémons und die EV-Verteilung.

Die Teams mit Attacken, Fähigkeiten, Items, Tera-Typen, Wesen und EVs

Die EV-Verteilung zeigt, wie viele Punkte die Trainer in die einzelnen Werte investiert haben. Die Werte teilen sich in Kraftpunkte (Kp), Angriff (Atk), Verteidigung (Def), Spezial-Angriff (SpA), Spezial-Verteidigung (SpD) und Initiative (Init) aus.

penguin (Platz 1):

Ramoth Attacken: Hitzekoller, Käfertrutz, Wutpulver, Schutzschild Fähigkeit: Flammenkörper Item: Beulenhelm Tera-Typ: Feuer Wesen: Kühn EVs: Kp 252, Atk 0, Def 244, SpA 4, SpD 4, Init 4



Heerashai: Attacken: Wellentackle, Auftischen, Delegator, Schutzschild Fähigkeit: Unkenntnis Item: Überreste

Tera-Typ: Drache Wesen: Hart EVs: Kp 12, Atk 236, Def 4, SpA 0, SpD 4, Init 252



Nigiragi: Attacken: Draco Meteor, Lehmbrühe, Drachenpuls, Eissturm Fähigkeit: Kommandant Item: Wahlschal Tera-Typ: Drache Wesen: Scheu EVs: Kp 0, Atk 0, Def 4, SpA 252, SpD 0, Init 252



Monetigo: Attacken: Goldrausch, Spukball, Juwelenkraft, Trickbetrug Fähigkeit: Goldkörper Item: Wahlbrille Tera-Typ: Stahl Wesen: Mäßig EVs: Kp 4, Atk 0, Def 4, SpA 244, SpD 4, Init 252



Espinodon Attacken: Großklingenstoß, Eiszapfhagel, Eissplitter, Schutzschild Fähigkeit: Thermowandel Item: Drachenzahn Tera-Typ: Stahl Wesen: Hart EVs: Kp 244, Atk 252, Def 4, SpA 0, SpD 4, Init 4



Maskagato Attacken: Blumentrick, Abschlag, Giftspitzen, Schutzschild Fähigkeit: Notdünger Item: Fokusgurt Tera-Typ: Pflanze Wesen: Froh EVs: Kp 4, Atk 252, Def 0, SpA 0, SpD 0, Init 252



Kae-ru (Platz 3):

Crimanzo Attacken: Flächenmacht, Rüstungskanone, Rundumschutz, Schutzschild Fähigkeit: Bruchrüstung Item: Schwächenschutz Tera-Typ: Unlicht Wesen: Mäßig EVs: Kp 116, Atk 0, Def 12, SpA 252, SpD 4, Init 124



Delfinator Attacken: Wellentackle, Rollwende, Nahkampf, Dunkelnebel Fähigkeit: Superwechsel Item: Wahlkampf Tera-Typ: Wasser Wesen: Froh EVs: Kp 124, Atk 172, Def 12, SpA 0, SpD 4, Init 196



Servol Attacken: Psychokinese, Spotlight, Schutzschild, Bizarroraum Fähigkeit: Psycho-Erzeuger Item: Burleobeere Tera-Typ: Geist Wesen: Still EVs: Kp 252, Atk 0, Def 228, SpA 0, SpD 28, Init 0



Feelinara Attacken: Schallwelle, Tera-Ausbruch, Ruckzuckhieb, Schutzschild Fähigkeit: Feenschicht Item: Halsspray Tera-Typ: Feuer Wesen: Mäßig EVs: Kp 212, Atk 0, Def 4, SpA 156, SpD 4, Init 132



Knakrack Attacken: Erdbeben, Drachenklaue, Steinhagel, Fruststampfer Fähigkeit: Rauhaut Item: Offensivweste Tera-Typ: Stahl Wesen: Hart EVs: Kp 172, Atk 92, Def 4, SpA 0, SpD 4, Init 236



Brutalanda Attacken: Doppelflügel, Drachenklaue, Durchbruch, Rückenwind Fähigkeit: Bedroher Item: Leben Orb Tera-Typ: Stahl Wesen: Froh EVs: Kp 4, Atk 252, Def 0, SpA 0, SpD 0, Init 252



bun (Platz 5):

Ramoth Attacken: Hitzekoller, Käfertrutz, Wutpulver, Schutzschild Fähigkeit: Flammenkörper Item: Beulenhelm Tera-Typ: Geist Wesen: Kühn EVs: Kp 244, Atk 0, Def 196, SpA 4, SpD 12, Init 4



Heerashai Attacken: Wellentackle, Eiszahn, Gähner, Schutzschild Fähigkeit: Unkenntnis Item: Überreste Tera-Typ: Pflanze Wesen: Hart EVs: Kp 0, Atk 252, Def 0, SpA 0, SpD 4, Init 252



Nigiragi Attacken: Lehmbrühe, Draco Meteor, Eissturm, Schlafrede Fähigkeit: Kommandant Item: Wahlschal Tera-Typ: Wasser Wesen: Scheu EVs: Kp 0, Atk 0, Def 4, SpA 252, SpD 0, Init 252



Maskagato Attacken: Blumentrick, Abschlag, Tiefschlag, Schutzschild Fähigkeit: Notdünger Item: Fokusgurt Tera-Typ: Pflanze Wesen: Froh EVs: Kp 0, Atk 252, Def 4, SpA 0, SpD 0, Init 252



Gladimperio Attacken: Kniefallspalter, Fußkick, Tiefschlag, Schutzschild Fähigkeit: Siegeswille Item: Schattenglas Tera-Typ: Unlicht Wesen: Hart EVs: Kp 236, Atk 252, Def 4, SpA 0 SpD 12, Init 4



Dragoran Attacken: Drachenklaue, Steinhagel, Tera-Ausbruch, Turbotempo Fähigkeit: Multischuppe Item: Wahlband Tera-Typ: Flug Wesen: Hart EVs: Kp 52, Atk 252, Def 4, SpA 0, SpD 4, Init 196



Kyudo (Platz 6):

Arkani Attacken: Flammenblitz, Turbotempo, Nahkampf, Schutzschild Fähigkeit: Bedroher Item: Tsitrubeere Tera-Typ: Normal Wesen: Hart EVs: Kp 76, Atk 252, Def 4, SpA 0, SpD 4, Init 172



Heerashai Attacken: Wellentackle, Gähner, Geofissur, Schutzschild Fähigkeit: Unkenntnis Item: Überreste Tera-Typ: Pflanze Wesen: Locker EVs: Kp 140, Atk 0, Def 116, SpA 0, SpD 252, Init 0



Nigiragi Attacken: Lehmbrühe, Hydropumpe, Draco Meteor, Eissturm Fähigkeit: Sturmsog Item: Wahlschal Tera-Typ: Wasser Wesen: Scheu EVs: Kp 4, Atk 0, Def 0, SpA 252, SpD 0, Init 252



Maskagato Attacken: Blumentrick, Schutzschild, Abschlag, Tiefschlag Fähigkeit: Notdünger Item: Fokusgurt Tera-Typ: Pflanze Wesen: Froh EVs: Kp 4, Atk 252, Def 0, SpA 0, SpD 0, Init 252



Monetigo Attacken: Goldrausch, Spukball, Donnerblitz, Juwelenkraft Fähigkeit: Goldkörper Item: Wahlbrille Tera-Typ: Stahl Wesen: Scheu EVs: Kp 4, Atk 0, Def 0, SpA 252, SpD 0, Init 252



Dragoran Attacken: Turbotempo, Feuerschlag, Eiskreisel, Fußkick Fähigkeit: Multischuppe Item: Prunusbeere Tera-Typ: Normal Wesen: Hart EVs: Kp 252, Atk 252, Def 4, SpA 0, SpD 0, Init 0



sasisu (Platz 7):

Ramoth: Attacken: Hitzewelle, Hitzekoller, Gigasauger, Käfertrutz Fähigkeit: Flammenkörper Item: Wahlbrille Tera-Typ: Unlicht Wesen: Mäßig EVs: Kp 116, Atk 0, Def 20, SpA 116, SpD 4, Init 252



Heerashai Attacken: Wellentackle, Tera-Ausbruch, Schutzschild, Gähner Fähigkeit: Unkenntnis Item: Überreste Tera-Typ: Flug Wesen: Hart EVs: Kp 124, Atk 204, Def 4, SpA 0, SpD 4, Init 172



Nigiragi: Attacken: Lehmbrühe, Draco Meteor, Eissturm, Drachenpuls Fähigkeit: Kommandant Item: Wahlschal Tera-Typ: Wasser Wesen: Mäßig EVs: Kp 4, Atk 0, Def 68, SpA 212, SpD 4, Init 220



Lumiflora: Attacken: Matschbombe, Juwelenkraft, Erdbeben, Schutzstacheln Fähigkeit: Giftbelag Item: Fokusgurt Tera-Typ: Pflanze Wesen: Scheu EV: Kp 4, Atk 0, Def 0, SpA 252, SpD 0, Init 252



Mimigma: Attacken: Knuddler, Schattenstoß, Schutzschild, Fluch Fähigkeit: Kostümspuk Item: Leben Orb Tera-Typ: Geist Wesen: Hart EV: Kp 252, Atk 252, Def 0, SpA 0, SpD 0, Init 4



Dragoran: Attacken: Turbotempo, Wutanfall, Tera-Ausbruch, Fruststampfer Fähigkeit: Multischuppe Item: Wahlband Tera-Typ: Flug Wesen: Hart EVs: Kp 4, Atk 252, Def 0, SpA 0, SpD 0, Init 252



Ihr solltet allerdings nicht vergessen, dass die Spieler mit ihren Teams bestimmte Taktiken verfolgt und die Taschenmonster dementsprechend auf eine bestimmte Weise, die zu ihrem jeweiligen Spielstil passt, eingesetzt haben. Dementsprechend ist die Nutzung dieser Teams keine Erfolgsgarantie.

Trotzdem kann ein Blick auf die Zusammenstellung der Teams nützliche Informationen liefern, die ihr für eure eigenen Kämpfe nutzen könnt.

