„Unglaublich, was wir uns angetan haben“: Nintendo zeigt, wie toll Pokémon auf der Switch 2 läuft, doch Fans sind trotzdem entsetzt

Wie viele andere Nintendo-Spiele bekommen auch Pokémon Karmesin & Purpur ein Upgrade für Nintendo Switch 2. Mehrere Vergleichsvideos zeigen, wie sich die Versionen voneinander unterscheiden. Einige Fans sind schockiert, wie Karmesin & Purpur damals aussahen.

Was wurde verbessert? Wie das Team hinter Pokémon auf seiner eigenen Seite schreibt, werden mit dem Upgrade die Bildqualität und die Bildrate erhöht. Konkret bedeutet das: eine Auflösung von 1080p und eine Frequenz von 60 Bildern pro Sekunde.

Sowohl auf dem Display der Nintendo Switch 2 als auch auf dem Fernseher soll der Unterschied bemerkbar sein. Die erhöhte Bildrate sorge für flüssigere Bewegungen. Das Upgrade steht kostenlos zur Verfügung, wohingegen andere Spiele für Switch 2 einen Preis dafür verlangen.

Wie schneidet die Switch-2-Version im Vergleich ab? Auf der Switch 2 läuft Pokémon um einiges besser als auf der Switch. Das wird unter anderem an der Anzahl an Pokémon deutlich, die plötzlich in der Wildnis auftauchen. Zudem laufen Windmühlen nicht mehr in Standbildern, sondern flüssig ab. Dasselbe gilt für die Kinder in der Schulklasse.

Die Texturen wurden dagegen nur minimal überarbeitet. Es wurde sich beim Upgrade mehr auf die Leistung konzentriert als auf den Art Style. Den Vergleich selbst könnt ihr in mehreren Videos sehen, darunter auf dem X-Account von PokéNext.

„Kein PS2-Spiel mehr, sondern ein PS3-Spiel“

Wie sind die Reaktionen der Fans? Unter mehreren Vergleichsvideos ziehen die Spieler ein eher ernüchterndes Fazit. YouTuber Lennyficate sagt beispielsweise selbst, dass er durch das Upgrade hoffe, dass diese technischen Spezifikationen endlich der Standard für zukünftige Pokémon-Generationen sind.

In den Kommentaren geht es da etwas rabiater zu:

Letskickitup meint: „Jetzt sieht es nicht mehr wie ein PS2 Spiel, sondern wie ein PS3 Spiel aus“

Artorias3966 stimmt zu: „Ich verstehe grundsätzlich den Ansatz, lieber Geld zu investieren und dafür ein gescheites Produkt zu bekommen, statt halbgare Upgrades, die gratis nachgereicht werden. Aber ernsthaft, das, was hier nachgereicht wird, sollte ohnehin selbstverständlich sein, aufgrund des originalen Zustandes der Spiele.“

Sephiroth1992 vergleicht: „Ich finde es traurig, dass ‚New Pokemon Snap‘ einfach um einiges besser ausgesehen hat als die aktuellen Spiele. Vielleicht sollte Bandai Namco demnächst die Spiele entwickeln …“

Ein anderer YouTuber namens LEOsMIND gratuliert Pokémon Karmesin & Purpur, sie seien im 21. Jahrhundert angekommen. In seinen Kommentaren fasst ZeraTroniX zusammen: „Ich will jetzt nicht sagen, dass mir die 30fps nicht aufgefallen sind, aber so im Vergleich ist das unglaublich, was wir uns angetan haben.“

Karmesin & Purpur haben nach dem Release noch Erweiterungen erhalten. In einem DLC könnt ihr euch sogar selbst in ein Pokémon verwandeln, das die Region erkundet. Wie das geht, verraten wir euch hier: Im neuen DLC zu Pokémon Karmesin/Purpur könnt ihr selbst als Taschenmonster die Welt erkunden