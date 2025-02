Zwei Monster in Pokémon GO könnt ihr heute ganz einfach entwickeln

Die heutige Rampenlicht-Stunde in Pokémon GO bringt Iscalar mit. Das Pokémon kann euch helfen, 2 andere Monster viel leichter als sonst zu entwickeln.

Um in Pokémon GO Monster zu entwickeln, benötigt ihr in der Regel eine bestimmte Menge Bonbons des Pokémon. Bei einigen Entwicklungen ist es zusätzlich nötig, dass ihr bestimmte Aufgaben erledigt, während ihr das Monster als Buddy dabeihabt.

Dazu gehören auch die beiden Pokémon Pam-Pam und Galar-Flegmon, wenn ihr es zu Galar-Laschoking entwickeln wollt. Die heutige Rampenlicht-Stunde ist die optimale Gelegenheit, wenn ihr dazu bisher noch nicht die Möglichkeit hattet.

Ein Monster, 2 Typen

Warum bietet sich die Rampenlicht-Stunde an? Das Monster der heutigen Rampenlicht-Stunde ist Iscalar. Dieses Monster besitzt die Typen Unlicht und Psycho. Und genau dadurch kann es euch helfen, Pam-Pam und Galar-Flegmon zu entwickeln.

Um aus eurem Pam-Pam ein Pandagro zu erhalten, müsst ihr Pam-Pam als Buddy mitnehmen und dabei 32 Unlicht-Pokémon fangen. Danach ist die Entwicklung von Pandagro möglich. Da Iscalar auch den Typen Unlicht besitzt, könnt ihr Pam-Pam als Buddy mitnehmen, 32 Iscalar in der Rampenlicht-Stunde fangen und dann die Entwicklung auslösen.

Ähnlich sieht es bei Galar-Flegmon aus, wenn ihr Galar-Laschoking erhalten wollt. Hierfür müsst ihr das Flegmon als Buddy dabeihaben und 30 Psycho-Pokémon fangen. Da Iscalar auch diesen Typen besitzt, könnt ihr auch diese Entwicklung heute im Event sehr schnell und einfach durchführen.

Wie geht man am besten vor? Da die Anzahl an Iscalar-Spawns in der Rampenlicht-Stunde sehr hoch ist, könnt ihr innerhalb der 60 Minuten beide Entwicklungen durchführen. Stellt zuerst eines der beiden Pokémon als Buddy ein und fangt die notwendige Anzahl an Iscalar. Habt ihr sie erreicht, führt ihr die Entwicklung durch.

Anschließend nehmt ihr das andere Pokémon und wiederholt den Vorgang, indem ihr wieder das Monster als Buddy einstellt, die entsprechende Anzahl an Iscalar fangt und die Entwicklung auslöst.

Neben der Rampenlicht-Stunde gibt es im aktuellen Monat natürlich noch viele weitere Events, die im Spiel auf euch warten. Wenn ihr wissen wollt, wann sie stattfinden und welche Inhalte sie mitbringen, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit den Events im Februar 2025 in Pokémon GO.