Pokémon GO: Zapdos besiegen – 4 Tipps gegen den Dyna-Boss

Dynamax-Zapdos erscheint in Pokémon GO. Wie könnt ihr Zapdos besiegen? Das zeigen wir euch im Guide zum Dynamax-Boss.

Ab wann gibt es Dynamax-Zapdos? Dynmax-Zapdos taucht erstmals am 27. Januar 2025 im Rahmen des Dyna-Montags auf. Der läuft von 18:00 bis 19:00 Uhr, wo es auf so ziemlich allen Kraftquellen erscheinen wird.

Danach habt ihr noch eine Woche lang Gelegenheit, Dynamax-Zapdos auf unterschiedlichen Kraftquellen anzutreffen, bevor es am 3. Februar von Lavados abgelöst wird.

Bedenkt allerdings: Zapdos ist ein legendärer Dynamax-Boss und wird somit nicht so leicht zu schlagen. Es wird zwar nicht so schwierig wie gegen Gigadynamax-Bosse, dennoch solltet ihr euch gut auf den Kampf vorbereiten. Wir zeigen euch 4 Tipps, wie ihr das macht.

1. Verwendet die besten Konter gegen Dynamax-Zapdos

Welche Schwächen hat Zapdos? Zapdos hat die Typen Elektro und Flug. Dadurch hat es eine doppelte Schwäche gegen Angriffe vom Typ Gestein und Eis. Verzichten solltet ihr auf Attacken vom Typ Boden. Mehr dazu lest ihr in der Typen-Tabelle zu Pokémon GO.

Welche Pokémon gegen Dynamax Zapdos? Bislang gibt es noch keine Dynamax-Pokémon in Pokémon GO, die über eine Gesteins-Attacke verfügen. Deshalb sind Eis-Attacken eure beste Wahl. Allerdings lauft ihr gleichzeitig Gefahr, dass eure Pokémon schnell von ihm besiegt werden, wenn ihr Elektro-Schwächen habt. Das gilt etwa für Arktos oder Lapras. Tauscht diese im besten Fall aus, um Schaden zu vermeiden.

Eure Optionen im Eis-Bereich sind:

Gigadynamax-Lapras mit einer Dyna-Eis-Attacke

mit einer Dyna-Eis-Attacke Dynamax-Arktos mit einer Dyna-Eis-Attacke

mit einer Dyna-Eis-Attacke Dynamax-Frigometri mit einer Dyna-Eis-Attacke

Setzt ansonsten auf Pokémon wie:

Dynamax- oder Gigadynamax-Riffex

Gengar, als Dynamax oder Gigadynamax

Pokémon, um euch gegen Zapdos zu verteidigen: Ihr könnt insgesamt drei Pokémon in den Kampf mitnehmen. Nehmt auch welche mit, die Schaden einstecken können, bis eure Dynamax-Leiste nahezu voll ist, und tauscht dann eure Angreifer ein, um ihre Dynamax-Form zu nutzen.

Passende Verteidiger sind:

Riffex (Dynamax oder Gigadynamax)

Dynamax-Stalobor

Dynamax-Bisaflor

Dynamax-Metagross

2. Tauscht eure Pokémon aus und greift nicht nur an

Als 5-Sterne-Boss hat Zapdos einiges drauf. Deshalb solltet ihr, wie oben beschrieben, darauf achten, dass ihr euer Team bestmöglich einsetzt.

Verwendet also eure Verteidiger, um die Dyna-Leiste zu füllen, damit eure Angreifer nicht so viel Schaden abbekommen und im besten Fall mehrere Dynamax-Phasen ausnutzen können. Ihr wollt Zapdos so oft wie möglich mit sehr effektiven Attacken treffen.

Ist die Dyna-Phase beendet, wechselt wieder zurück zum Verteidiger.

Wichtig: Je nach Größe eurer Gruppe solltet ihr schauen, dass auch Trainer dafür sorgen, dass ihr Schilde bekommt oder die Lebenspunkte eurer Pokémon durch entsprechende Dyna-Attacken aufgeladen werden. Greift nicht alle einfach nur an. Teilt euch in Rollen ein und schaut, dass ihr diese taktisch klug ausfüllt.

3. Kämpft nicht alleine, nutzt Freunde

Es gibt zwar Videos von Trainern, die Dyna-Zapdos im Alleingang besiegen, doch das wird nicht der Regelfall sein. Der 5-Sterne-Dynamax-Boss ist schwierig zu schlagen, wenn ihr nicht die absoluten Top-Konter auf Maximal-Level habt.

Versucht deshalb, mit mehreren Trainern zusammenzuarbeiten. Ein Sieg gegen Zapdos in Zweierteams ist möglich, einfacher wird es, wenn ihr mehr seid. Ein Dyna-Kampf bietet insgesamt für vier Personen Platz – und im Bestfall füllt ihr die auch aus.

4. Verstärkt Dyna-Attacken und Pokémon

Einige Trainer achten nicht darauf, auf welchem Level ihre Dynamax-Pokémon sind. Doch genau wie in normalen Raids performen eure Pokémon auch in Dyna-Kämpfen besser, je höher ihr Level ist.

Dasselbe gilt auch für die Dyna-Attacken eurer Pokémon. Auch die Dyna-Attacken in Pokémon GO könnt ihr verbessern und so mehr Schaden austeilen.

Wichtig: Achtet darauf, dass eure Pokémon auch Dyna-Attacken vom richtigen Typen haben. Ein Lapras nützt euch nichts, wenn es mit Wasser-Attacken angreift. Mit einer Sofort-TM könnt ihr die Attacken eurer Pokémon ändern. Der Typ der Sofort-Attacke eures Pokémon bestimmt, welche Dyna-Attacke es hat.

Mit einer guten Vorbereitung solltet ihr es schaffen können, Dynamax-Zapdos zu besiegen und eurer Sammlung hinzuzufügen. Ihr habt dafür eine Woche Zeit, bevor Dynamax-Lavados den ersten Dyna-Montag im Februar nutzt, um sein Debüt zu geben. Und wenn ihr wissen wollt, was nächsten Monat noch so läuft: Hier sind alle Events bei Pokémon GO im Februar 2025.