Die Wunderbonusstunde heute, am 2. April, ist wieder gut für Zuhause. Den Bonus für Pokémon GO sollte jeder mitnehmen.

Was ist die Wunderbonusstunde? Diese Stunde ist ein Event, das jeden Donnerstag stattfindet. Es ist das Gegenstück zur Rampenlicht-Stunde, die jeden Dienstag stattfindet. Während sich die Stunde im Rampenlicht mehr um die Pokémon selbst dreht, geht es bei der Wunderstunde um bestimmte Boni, die eine Stunde lang aktiv sind.

Was passiert heute? Diesmal dreht sich alles darum, eure Sternenstaub-Ressource aufzufüllen.

Was läuft? Die Wunderbonusstunde

Was ist der Bonus? Doppelter Sternenstaub für das Fangen von Pokémon

Wann läuft das? Von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr lokaler Zeit

Warum lohnt sich das?

Wozu der Staub? Der Sternenstaub (Stardust) ist mit die wichtigste Ressource in Pokémon GO. Ihr benötigt ihn, um eure Pokémon zu stärken oder mit anderen zu tauschen.

Um eure Kampf-Teams zu stärken, die ihr vielleicht als Konter gegen Demeteros einsetzt, ist der Staub also schon besonders wichtig.

Generell kann man davon nie genug haben, denn wenn ihr kämpft, benötigt ihr nun mal starke Pokémon. Deshalb lohnt es sich heute, die Stunde zu nutzen.

So nutzt ihr das noch besser: Wer will, zündet Sternenstücke in der Zeit der Wunderbonusstunde. Diese geben euch einen weiteren Bonus von 50 % auf den verdienten Sternenstaub.

Außerdem verkaufte Niantic kürzlich 30 Rauch für nur eine Münze im Shop von Pokémon GO. Wenn ihr dabei zugeschlagen habt und jetzt eine große Menge Rauch besitzt, dann lässt sich das super mit dem Bonus heute kombinieren. Denn die doppelten Sternenstaub-Belohnungen gibt es nur für das Fangen von Pokémon.

Wenn ihr durch den Rauch dann also viel mehr Pokémon findet, die ihr fangen könnt, nutzt ihr das Event noch besser aus.

Gerade erhaltet ihr noch weitere Boni, die bis zum 7. April andauern. Dabei achtet Niantic darauf, dass ihr nicht zwingend das Haus verlassen müsst.

Ein neues Pokémon kehrte ins Spiel ein, die Eier-Inhalte veränderten sich und euch erwarten schillernde Formen. Flunschlick, Shiny Glibunkel und mehr stecken im 1-April-Event von Pokémon GO.