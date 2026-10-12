Pokémon GO: Weherba fangen – So bekommt ihr das neue Monster beim Herbst-Marathon

Der Herbst-Marathon startet in Pokémon GO. Hier könnt ihr nicht nur erstmals Weherba fangen, sondern auch ein Mega-Monster erstmals auf das Super-Max-Level bringen.

Wann läuft das Event? Der Herbst-Marathon beginnt am Dienstag, dem 13. Oktober 2026 um 10:00 Uhr und endet am Montag, dem 19. Oktober 2026 um 20:00 Uhr.

Wie erhalte ich Weherba? Das neue Monster könnt ihr durch den Einsatz von Rauch, in Feldforschungen sowie durch den GO-Pass erhalten. Zum Debüt des Monsters könnt ihr noch nicht auf die Shiny-Variante treffen.

Das Monster stammt aus der 9. Generation und besitzt die Typen Pflanze und Unlicht. Lauft ihr mit Weherba 20 km als Kumpel-Pokémon und benutzt 50 Bonbons, dann könnt ihr das Monster zu Horrerba entwickeln.

Video starten Pokémon GO: Die Season „Abendgoldpfade“ im Trailer

Weitere Inhalte vom Herbst-Marathon in Pokémon GO

Welche Monster gibt es in der Wildnis? Seid ihr im Event in der Wildnis unterwegs, dann könnt ihr auf die folgenden Monster treffen:

Ponita*

Dodu*

Frizelbliz*

Elezeba*

Panzaeron* (seltener)

Welche Monster gibt es in Rauch? Durch den Einsatz des Items Rauch könnt ihr bestimmte Monster im Event anlocken. Dabei gibt es 2 verschiedene Zeiten, zu denen ihr jeweils angepasste Monster finden könnt.

vom 13. Oktober 2026 um 10:00 Uhr bis zum 16. Oktober 2026 um 10:00 Uhr Galar-Ponita* Hoppspross* Frizelbliz* Lithomith* Weherba

vom 16. Oktober 2026 um 10:00 Uhr bis zum 19. Oktober 2026 um 20:00 Uhr Hisui-Fukano* Nincada* Frizelbliz* Eguana* Weherba



Welche Boni gibt es im Event? Während des Events sind die folgenden Boni aktiv:

erhöhte Shiny-Chance auf Frizelbliz

erhöhte Shiny-Chance auf Hisui-Fukano (vom 16. Oktober 2026 um 10:00 Uhr bis zum 19. Oktober 2026 um 20:00 Uhr)

Event-Feldforschungen

Durch den GO-Pass könnt ihr außerdem folgende Boni für das Event freischalten:

Stufe 10 Rauch hat eine Wirkungsdauer von 2 Stunden (nicht der tägliche Abenteuerrauch)

Stufe 20 fünffache Menge an Mega-Energie für Mega-Voltenso beim gehen, wenn ihr mit Frizelbliz oder Voltenso unterwegs seid (dafür müsst ihr einmalig bereits die Mega-Entwicklung ausgelöst haben)



Was steckt in der befristeten Forschung? Wenn ihr euch auf die befristete Forschung des Events stürzt, dann könnt ihr hier nich nur 16.800 Erfahrungspunkte erhalten, sondern auch ein Pikachu mit Marathon-Visor erhalten. Dafür solltet ihr aber eure besten Laufschuhe schnüren. Um das Pikachu zu erhalten, müsst ihr im Event satte 42 km zurücklegen.

Was ändert sich bei Mega-Voltenso? Mit Beginn des Events kann Mega-Voltenso erstmals das Super-Max-Level erreichen. Zudem kann es ab diesem Zeitpunkt die Lade-Attacke Ladungsstoß+ lernen.

Auf welche Inhalte des Events freut ihr euch besonders? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte wie Events, Rampenlicht-Stunden und Raids in den kommenden Wochen auf euch warten, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Oktober 2026 in Pokémon GO.