Ein neues Galar-Monster kommt zu Pokémon GO und bringt euch noch 3 Shinys mit

In Pokémon GO könnt ihr bald ein neues Monster aus der Galar-Region erhalten. Und das bringt euch sogar noch einige Shinys mit.

In Pokémon GO wurde das Event „Voldis Pfotenabdrücke“ angekündigt. Es startet am Freitag, dem 20. Juni 2025 um 00:00 Uhr und läuft bis Sonntag, dem 22. Juni um 23:59 Uhr. Wie der Name des Events schon vermuten lässt, könnt ihr im Event erstmals Voldi fangen und auch seine Entwicklung, Bellektro, erhalten. Für die Entwicklung benötigt ihr Voldi sowie 50 Bonbons des Monsters.

Außerdem bringt euch das Event noch eine erhöhte Shiny-Chance für gleich 3 Monster mit sowie einen starken Bonus, den ihr innerhalb des Events nutzen könnt.

Voldis Pfotenabdrücke – Alle Inhalte des Events

Welche Pokémon gibt es im Event? Nicht nur Voldi wartet im Event auf euch. Ihr könnt die folgenden Monster innerhalb des Events in der Wildnis antreffen:

Fukano*

Snubbull*

Hunduster*

Fiffyen*

Frizelbliz*

Yorkleff*

Coiffwaff*

Hefel

Hisui-Fukano* (seltener)

Voldi (seltener)

Alle Monster, die mit einem * markiert sind, können auch in ihrer Shiny-Form erscheinen.

Welche Shinys gibt es im Event? Neben dem Debüt von Voldi gibt es im Event auch noch 3 Monster, bei denen die Chance erhöht ist, sie als Shiny anzutreffen. Dabei handelt es sich um Snubbull, Fiffyen sowie Coiffwaff. Alle 3 Pokémon könnt ihr in der Wildnis, in Feldforschungen und in der befristeten Forschung antreffen.

Welche Boni gibt es im Event? Neben der erhöhten Shiny-Chance könnt ihr euch im Event obendrein noch auf einen Sternenstaub-Bonus freuen. Hier erhaltet ihr für jedes gefangene Monster die doppelte Menge an Sternenstaub.

Benutzt ihr ein Sternenstück, dann könnt ihr für die Wirkdauer des Items sogar die 4-fache Menge an Sternenstaub beim Fangen von Pokémon erhalten.

Weitere Inhalte des Events: Es wird an jedem der 3 Tage des Events eine befristete Forschung geben. Die Aufgaben zum Lösen der Forschung drehen sich um das Erkunden und Fangen von Pokémon. Hier könnt ihr jeden Tag 3.000 Erfahrungspunkte sowie 1.500 Sternenstaub erhalten. Außerdem gibt es am 20. Juni Begegnungen mit Fiffyen, am 21. Juni mit Coiffwaff sowie am 22. Juni mit Snubbull.

Ebenfalls wird es im Event Feldforschungen mit angepassten Aufgaben geben sowie eine kostenpflichtige befristete Forschung. Die Forschung könnt ihr für 0,99 $ (also ungefähr 1 €) erwerben. Sie beinhaltet 4 Rauch, 6.000 Sternenstaub sowie weitere Begegnungen mit Event-Pokémon.

Der Juni ist in Pokémon GO wie gewohnt vollgepackt mit Events und Inhalten, an denen ihr teilnehmen könnt. Wenn ihr wissen wollt, welche das sind, wann sie stattfinden und was euch dort erwartet, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Juni 2025 in Pokémon GO.