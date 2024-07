Pokémon GO: Übernahme der Abenteuerwoche angekündigt, bringt 2 starke neue Angreifer als Cryptos mit

Team Rocket lässt sich in Pokémon GO erneut blicken und übernimmt ein Event. Und sie bringen richtig starke Pokémon für euch mit.

Was ist das für ein Event? Das Event Abenteuerwoche: Übernahme steht ganz im Zeichen der Bösewichte um Team Rocket. Es startet am Donnerstag, dem 8. August 2024 um 00:00 Uhr und läuft bis zum Montag, dem 12. August 2024 um 23:59 Uhr.

Wie gewohnt bringt euch Team Rocket auch wieder ein paar Boni und neue Crypto-Pokémon mit. Auch über das Debüt eines neuen legendären Crypto-Pokémon könnt ihr euch freuen.

Starke neue Crypto-Pokémon

Welche neuen Crypto-Pokémon gibt es im Event? Zu Beginn des Events erhaltet ihr eine neue Spezialforschung, die euch einen Super-Rocket-Radar bringt. Schließt ihr diese bis zum 3. September 2024 um 09:59 Uhr ab, könnt ihr Giovanni herausfordern und sein Crypto-Cresselia erhalten.

Auch bei den Rocket-Rüpeln könnt ihr neue Pokémon finden. Hierbei handelt es sich um Crypto-Praktibalk, Crypto-Galapaflos und Crypto-Flapteryx. Diese 3 Pokémon können auch als Shiny erscheinen, wenn ihr etwas Glück habt.

Hier dürften vor allem Crypto-Cresselia und -Praktibalk interessant sein. Praktibalk entwickelt sich zu Meistagrif, dessen normale Form bereits in der Liste der besten Angreifer in Pokémon GO mitspielt. Die Crypto-Variante dürfte sich demzufolge noch höher einordnen.

Bei Cresselia handelt es sich um ein starkes Pokémon für die Super- und die Hyperliga. Auch hier dürfte die Crypto-Variante entsprechend noch besser abschneiden.

Welche Crypto-Pokémon gibt es in Raids? Natürlich gibt es auch wieder einige Crypto-Pokémon in Raids, die ihr herausfordern, besiegen und einfangen könnt.

5*-Crypto-Raids:

Crypto-Lugia* (am 10. und 11. August 2024)

3*-Crypto-Raids:

Crypto-Blanas

Crypto-Voltenso

Crypto-Vibrava

1*-Crypto-Raids:

Crypto-Voltilamm

Crypto-Felino

Crypto-Koknodon

Crypto-Schilterus

Welche Boni gibt es im Event? Während des Events gibt es 2 Boni, die aktiv sind.

Team GO Rocket erscheint häufiger in Ballons und PokéStops

Ihr könnt durch den Einsatz einer Lade-TM bei Crypto-Pokémon die Attacke Frustration verlernen

Welche weiteren Inhalte gibt es im Event? Erledigt ihr in dem Event Feldforschungen, könnt ihr hier als Belohnungen Mysteriöse Teile sowie Lade- und Sofort-TMs erhalten.

Auch PokéStop-Showcases, in denen Event-Monster im Vordergrund stehen, sind während der Übernahme aktiv.

Für 9,99 $ (also ungefähr 10 €) könnt ihr im Webstore von Pokémon GO eine Box erwerben. Hier erhaltet ihr 7 Rocket-Radare, 7 Premium-Kampf-Pässe, 7 Hyperbälle sowie 7 silberne Sananabeeren.

Außerdem könnt ihr für 315 PokéMünzen eine weitere Box erwerben. Diese beinhaltet eine Brutmaschine, einen Rocket-Radar sowie einen Premium-Kampf-Pass.

Was sagt ihr zu dem Event? Habt ihr ein Highlight, worauf ihr euch besonders freut? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch hier mit weiteren Trainern aus. Wenn ihr wissen wollt, welche Events im August 2024 in Pokémon GO noch auf euch warten, haben wir hierfür die passende Übersicht für euch.