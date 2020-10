In Pokémon GO steht heute Abend, am 12. Oktober, die Überarbeitung des Eier-Pools an. Nach Monaten soll es dort nun wieder Veränderung geben. Wir zeigen euch die Hoffnungen der Trainer.

Das wurde angekündigt: Auf Twitter hielt sich Niantic in ihrer Ankündigung recht kurz. Dort sprechen die Entwickler von neuen und aufregenden Änderungen und meinen: „Es sieht so aus, als würden bald verschiedene Pokémon aus Eiern schlüpfen!“

Wir können uns also über einen überarbeiteten Eier-Pool freuen. Die Frage ist allerdings, wie groß die Anpassungen ausfallen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Diese Hoffnungen haben Trainer beim neuen Eier-Pool

So kommt die Nachricht an: Es gibt zahlreiche Reaktionen auf die Meldung von Niantic. So gibt es gleich einige Hoffnungen, die die Spieler äußern.

Der größte Wunsch dürften wohl überarbeitete 7-km-Eier sein. Immerhin gibt es dort zwar immer wieder verschiedene Event-Pokémon, doch ansonsten findet man dort vor allem Galar- und Alola-Pokémon. Die Chance auf Baby-Pokémon ist dadurch nicht gegeben und auch sonst sind diese Eier ziemlich eintönig.

Ein weiterer großer Wunsch sind verbesserte 10-km-Eier. Dort stört die Trainer vor allem das Pokémon Barschwa. Jack Newell schreibt dazu auf Twitter: „10-km-Eier haben deutlich zu viele Barschwa oder anderen Müll enthalten.“

Generell wünscht man sich, dass vor allem die schlechten Pokémon aus den Eiern verschwinden und stattdessen Platz für seltenere und stärkere Pokémon machen. Shiny Kapuno wird hier immer wieder angesprochen – Kapuno steckt zwar in den 10-km-Eiern drin, doch ist dort verdammt selten.

Die Eier werden verändert – Was wird wohl diesmal drin sein?

Wie könnte die Anpassung aussehen? Realistisch gesehen wird Niantic wohl nicht alle Nieten aus den Eiern entfernen und stattdessen die wirklich seltenen Pokémon deutlich häufiger raushauen.

In der Vergangenheit war es so, dass einige Nieten durch andere schwache Pokémon ausgetauscht wurden. So wurde beispielsweise Dratini und Larvitar aus den 10er-Eiern entfernt. Stattdessen wurde dann Barschwa deutlich häufiger.

Nun könnte beispielsweise Barschwa entfernt werden, doch ein anderes Pokémon dafür deutlich häufiger in den 10er-Eiern zu finden sein.

Die Wahrscheinlichkeit, dass man plötzlich ganz häufig auf Kapuno oder Milza trifft, ist wohl gering.

Dennoch kann man positiv auf die Anpassung blicken, denn nun passiert endlich etwas am Eier-Pool. Das hatte sich MeinMMO-Redakteur Noah Struthoff schon gewünscht:

3 Gründe, warum der Eier-Pool in Pokémon GO dringend eine Überarbeitung braucht