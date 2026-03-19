Trainerin in Pokémon GO gelingt in 2 Tagen, was ihr Freund in 10 Jahren nicht geschafft hat

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2 Min. Paul Kutzner 0 Kommentare Lesezeichen
Trainerin in Pokémon GO gelingt in 2 Tagen, was ihr Freund in 10 Jahren nicht geschafft hat

In Pokémon GO spielt auch Glück einen großen Faktor bei der Jagd nach besonderen Monstern. Das beweist nun auch eine Trainerin, die davon erstaunlich viel abbekommen hat.

Trainer von Pokémon GO können sich auf die Suche nach immer stärkeren Monstern oder den seltensten Exemplaren begeben Egal, zu welcher der beiden Arten ein Trainer gehört, eine Gemeinsamkeit gibt es: Ihr benötigt Glück.

Ein Trainer zeigt nun auf Reddit, wie viel Glück seine Freundin direkt zu Beginn des Spiels hat. Und wie wenig er davon vergleichsweise abbekommen hat.

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10 Jahre gegen 2 Tage

Was hat die Trainerin erhalten? In dem Beitrag des Trainers ist ein Bild von einem Zamazenta in der Form Heldenhafter Krieger zu sehen. Zamazenta ist ein legendäres Monster aus der 8. Generation, das ihr aktuell in 5-Sterne-Raids finden könnt.

Bei dem Pokémon, das die Trainerin gefangen hat, handelt es sich jedoch nicht um eine reguläre Variante des Monsters, sondern um ein Shiny. Und als sei das nicht genug, hat es auch noch volle Werte in Angriff, Verteidigung und KP. Es handelt sich also um ein sogenanntes Shundo (Shiny + Hundo).

Das alleine ist schon beeindruckend und selten. Umso beeindruckender ist es, dass das Monster laut Aussage des Trainers der erste Raid war, den seine Freundin im Spiel überhaupt absolviert hat.

Den Beitrag auf Reddit binden wir hier für euch ein:

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Was hat ihr Freund erhalten? Während sich seine Freundin über das Shundo freuen konnte, gab es laut des Trainers für ihn nur ein reguläres Zamazenta mit den Werten 11/11/11. Zudem merkt er an, dass er Pokémon GO inzwischen seit 10 Jahren spiele. In der gesamten Zeit habe der Pechvogel es nicht geschafft, auch nur ein einziges Shundo zu erhalten.

Seine Freundin, die auf Level 14 ist und erst vor 2 Tagen im Spiel angefangen hat, hat ihm in der Hinsicht also bereits jetzt etwas voraus. Der Trainer sieht es jedoch gelassen und kommentiert den Fang mit den Worten: „Das wird auf jeden Fall eine schöne Erinnerung sein, die wir gemeinsam teilen werden“.

Gibt es einen Tipp, um Shundos zu erhalten? Ja. Wenn ihr Monster aus bestimmten Quellen erhaltet, dann können sie ein Minimum an IV-Werten besitzen. Dadurch erhöht sich die Chance auf ein Shundo automatisch etwas, da die Chance auf perfekte IV-Werte hier erhöht ist.

Dazu zählen die folgenden Herkunftsquellen für Pokémon:

  • Forschungen
  • Eier
  • Raids
  • Belohnung in der Kampfliga

Dennoch benötigt ihr auch hier großes Glück, damit ihr nicht nur ein Monster mit perfekten Werten erhaltet, sondern auch noch als Shiny.

Eure größte Chance ist es, ein Shiny mit einem Freund per Glückstausch zu tauschen. Hier liegen die Minimum-Werte der IVs bei 12/12/12 und ihr habt die Garantie, dass das Monster sowieso schon ein Shiny ist.

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Wie sieht es bei euch mit Shundos aus? Habt ihr welche in eurer Sammlung? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Events und Inhalte in der nächsten Zeit im Spiel anstehen, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im März 2026 in Pokémon GO.

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