Pokémon GO: Trainer verzweifeln am Verhalten einer alten Dame: „Sie wurde bereits angezeigt“

Dass es in Pokémon GO zwischen den Trainern hin und wieder Unstimmigkeiten gibt, ist nicht neues. Nun sorgt allerdings eine ältere Dame für richtig Ärger beim Sammeln von Münzen. Was es damit auf sich hat, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Um welche Münzen geht es? In Pokémon GO gibt eine eigene Ingame-Währung, sogenannte Poké-Münzen. Diese könnt ihr euch verdienen, wenn ihr Arenen besetzt oder durch echtes Geld kaufen und dann wiederum im Shop für Gegenstände des Spiels ausgeben.

Eine Rentnerin bringt die Trainer ihrer Stadt nun allerdings zur Weißglut und lässt sie einfach keine Münzen mehr sammeln. Was sie macht und wie die Spieler darauf reagieren, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Alte Dame hindert Trainer am Sammeln von Münzen

Was hat die Dame gemacht? Auf Reddit teilt der User No-Pilot-1252 einen Hilferuf, denn sie können seit längerem kaum noch Münzen sammeln. Schuld daran soll eine ältere Dame sein, die die Spieler ordentlich gängelt.

Er erklärt in seinem Beitrag, dass eine Rentnerin die Arenen in ihrer Stadt für sich beansprucht und andere Spieler sofort rausschmeißt, nachdem sie sich reingestellt haben, weshalb es ihnen nicht mehr möglich ist, die 50 Münzen pro Tag zu ergattern. Darüber hinaus soll sie die Spieler schließlich auch noch durch die Stadt verfolgen. So schreibt er:

Eine Dame im Ruhestand übernimmt alle Arenen in der Stadt und lässt nicht zu, dass andere ihre Münzen für den Tag bekommen. Sie fährt im Grunde den ganzen Tag herum und wirft andere sofort aus jeder Arena raus, die ihr nicht “gehört”. Das geht schon seit einer Weile so und hat andere vom Spielen abgehalten. Sie wurde bereits angezeigt und sogar die Polizei wurde wegen Belästigung eingeschaltet. Was können wir tun?



Edit: Um das klarzustellen: Ich war nicht derjenige, der die Polizei gerufen hat. Außerdem verfolgte sie die Leute in der Stadt auf Schritt und Tritt, auch in ihre Häuser. Sie saß auch vor ihren Häusern. No-Pilot-1252 via reddit.com

Das Verhalten der Frau schlug im Ort sogar solche Wellen, dass es laut No-Pilot-1252 eine Anzeige hagelte. Nun bittet er in der Community um Tipps, was sie noch machen können.

Warum ist das ein Problem? Die Münzen sorgen in Pokémon GO immer wieder für Probleme zwischen Trainern. Sie sind für viele Spieler nämlich besonders wichtig, um sich beispielsweise Items, Sticker oder auch Erweiterungen für ihre Item- und Pokémon-Aufbewahrung zu kaufen. Wer sich solche Inhalte sichern möchte und dafür kein echtes Geld verwenden will, der ist somit auf die Münzen aus den Arenen angewiesen.

Trainer raten zu taktischen Angriffen

Trainer geben Tipps: In der Community können viele den Frust der Spieler verstehen. Einige haben in der Vergangenheit ebenfalls schon Erfahrungen mit solchen Trainern machen müssen und geben Tipps, was No-Pilot-1252 und seine Freunde noch machen könnten (via reddit.com):

ElementoDeus: Es gibt zwei Möglichkeiten: Sie wochenlang drin lassen und sie dann alle am selben Tag rausschmeißen (maximal 50 Münzen). Oder ihr bildet eine Gruppe, findet heraus, welche Arenen sie besitzt, teilt euch auf und nehmt die Arenen gleichzeitig ein. Stellt sicher, dass jede Arena, die sie zurückerobern will, so lange fokussiert wird, bis sie keine Pokemon, Tränke, Beleber und Münzen mehr hat.

Barber_Guy: Oder du kannst mit der Dame sprechen und ihr erklären, dass sie dir den Spaß am Spiel verdirbt.

Chicken_X: Hier ist, was ich getan habe: Besorge dir einen guten Arena-Verteidiger (Heiteira, Woingenau, etc.) und level ihn hoch. Nimm dir dann einen Nachmittag Zeit, um den Gegner zu ärgern. Hänge stundenlang in der Nähe der Arena herum. […] Mache dir eine angenehme Zeit, nimm aber eine Powerbank mit. Sammle zuvor dafür goldene Himmihbeeren. Lade andere Trainer ein, sich dir anzuschließen. […] Setz dich dorthin und füttere einfach jedes Mal deine Pokémon. Nach 10 goldenen Himmihbeeren wirst du schließlich aufhören müssen. ABER sobald sie ihre hineinstellt, kämpfst du dagegen an und fängst von vorne an. Die Idee ist, dass du ihre Zeit und Ressourcen verschwendest. Wenn es sich um einen Solospieler handelt, wird er wahrscheinlich schneller aufgeben, als man denkt, vor allem, wenn er mehrere Gebiete trifft.

Es gibt aber auch eine Reihe von Spielern, die es übertrieben finden, dass man wegen eines Mobile-Games die Polizei einschaltet. Viele Trainer, die das machen, sind ihrer Meinung nach nur auf die goldene Medaille bei den jeweiligen Arenen aus, weshalb sich das Problem aus ihrer Sicht früher oder später allein lösen wird.

Kritik am Münzsystem: Vor allem das aktuelle Münzsystem gerät durch solche Berichte immer wieder in die Kritik. Während in einigen Gebieten die Trainer freiwillig aus den Arenen geworfen werden, müssen Spieler in ländlichen Regionen oftmals wochenlang auf die Rückkehr der Pokémon warten. Aus diesem Grund wünschen sich viele Spieler schon seit langem eine Änderung.

So ist auch der Reddit-User coolcarters14 davon überzeugt, dass hier etwas passieren muss und schreibt:

Ich habe das Gefühl, dass das System der Arenen im Allgemeinen einfach schlecht ist und leicht ausgenutzt werden kann. Du wohnst in einer ländlichen Gegend? Deine Pokémon bleiben im Fegefeuer stecken. Du lebst in einer überfüllten Gegend? Deine Pokémon werden ständig gekickt, bevor sie etwas erreichen. Und dann gibt es Situationen wie diese. Wenn es vielleicht Münzen für das Kämpfen in Arenen gäbe, oder wenn man seine Pokémon automatisch nach 8 Stunden rausschmeißen könnte, wäre es vielleicht ein bisschen angenehmer. coolcarters14 via reddit.com

Ob es hier Änderungen geben wird und sich Trainer möglicherweise irgendwann über ein neues Münzsystem freuen können, bleibt abzuwarten.

Wie sind eure Erfahrungen mit anderen Spielern? Habt ihr auch Schwierigkeiten an eure täglichen Münzen zu kommen? Und was habt ihr gegen Trainer unternommen, die euch ständig aus den Arenen geschmissen haben? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

