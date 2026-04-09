Turnier-Gewinner wird in Pokémon GO disqualifiziert, weil er sich falsch freut, jetzt könnten Fans ihn retten

Ein Trainer wurde vor kurzem ein wichtiger Sieg in Pokémon GO aberkannt. Nun findet die Community interessante Parallelen.

In der Welt des eSports gibt es unterschiedliche Gründe, warum man gesperrt werden kann oder warum Siege aberkannt werden. Dazu gehört neben dem Schummeln auch unsportliches Verhalten.

Genau das wurde auch Firestar73 vorgeworfen, dem der Sieg bei den Regionalmeisterschaften von Pokémon GO in Orlando wegen seines Jubels aberkannt wurde. Der Community sind nun interessante Details zu dem Fall aufgefallen.

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1 und 1 ist scheinbar nicht immer 2

Was sind das für Details? Schaut man sich den Jubel des Spielers an, dann fällt auf, dass er zuerst sein Headset abwirft und anschließend aufsteht, um die Arme in die Luft zu reißen. Bezüglich des zweiten Teils des Jubels hat Entire_Pineapple4732 auf Reddit eine interessante Parallele gefunden und in einer, humoristisch angehauchten, Bildmontage gepostet.

Es gibt eine Pose in Pokémon GO, die sehr ähnlich dazu ist. Daher schreibt der Ersteller des Beitrags auch passend dazu: „Firestar73 wurde bei einem regionalen PvP-Turnier disqualifiziert – und zwar wegen genau derselben Siegesgeste, die unsere Avatare jedes Mal machen, wenn wir einen Kampf gewinnen.“

Den Beitrag binden wir hier für euch ein:

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Da der Grund für die nachträgliche Niederlage von Firestar73 jedoch laut itsAXN (via X) wohl primär im Absetzen des Headsets liegt, wird diese Parallele vermutlich keine Auswirkungen auf die Entscheidung haben.

In den Kommentaren zu dem Beitrag auf Reddit hat EcruteakEddie jedoch zusätzlich ein interessantes Video verlinkt. Hier ist der Trainer wdage zu sehen, der bei einer anderen Meisterschaft aus dem Jahr 2023 ebenfalls den Sieg erringen konnte.

Schaut man sich das Video an, dann fällt auf, dass sein Jubel und vor allem das Absetzen des Headsets sehr ähnlich aussehen, wie es auch Firestar73 getan hat.

Das passende Video binden wir hier für euch ein:

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EcruteakEddie schreibt dazu außerdem: „Was ich meinte, war, dass wdage beim Sieg genauso reagiert hat und es keine Strafe gab. Sie müssen bei ihren Entscheidungen konsequenter sein. In beiden Fällen hätte die Jubelfeier meiner Meinung nach nicht bestraft werden dürfen.“

Warum eine so ähnliche Aktion beim Jubeln bei beiden Spielern so unterschiedliche Auswirkungen hat, scheint die Community fragend zurückzulassen.

Was haltet ihr davon? Findet ihr ebenfalls, dass der Jubel bei beiden Trainern recht ähnlich aussieht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte im aktuellen Monat in Pokémon GO stattfinden, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im April 2026 in Pokémon GO.