Trainer genießt erst extremes Shiny-Glück in Pokémon GO, hat danach unverschämtes Pech

Freud und Leid können auch in Pokémon GO nah beieinander liegen. Das musste auch ein Trainer erfahren, der in der Community nach Hilfe fragt.

Während viele Trainer immer stärkere Monster in ihrem Team aufnehmen wollen, ist die Jagd nach Shiny-Pokémon ebenso ein starker Motivationsfaktor für Trainer. Durch die hohe Anzahl an potenziellen Shinys in Pokémon GO kann hierfür viel Zeit investiert werden.

Das Glück spielt hierbei eine große Rolle. Nicht nur bei der Jagd auf Shinys selbst, wie ein Trainer jetzt erfahren musste, sondern auch bei deren Entwicklungen.

„Mache ich etwas falsch??“

Was hat der Trainer gefangen? Der Trainer zeigt in seinem Beitrag auf Reddit, dass er ganze 6 Shiny-Aalabyss in seinem Pokémon-Beutel besitzt. Aalabyss ist eine von 2 möglichen Entwicklungen von Perlu.

Während sich viele Trainer wohl darüber freuen würden, sorgen die Monster jedoch beim Trainer für Frust. Das bewegt ihn sogar dazu, auf Reddit nach Hilfe zu fragen.

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Was frustriert den Trainer? Wie bereits erwähnt, besitzt Perlu 2 Entwicklungen: Aalabyss sowie Saganabyss. Welche der beiden Entwicklungen ihr erhaltet, ist dabei kompletter Zufall. Ihr habt keinen Einfluss darauf, welches Monster entsteht, wenn ihr Perlu entwickelt.

Während der Trainer bei den 6 Entwicklungen darauf hoffte, dass zumindest ein Shiny-Saganabyss dabei entsteht, hat er bei allen 6 Entwicklungen ein Aalabyss erhalten.

Daher fragt er in seinem Beitrag auch die Community: „Mache ich etwas falsch?? Gibt es eine Möglichkeit, Saganabyss zu erzwingen?“.

Während der Trainer also zunächst starkes Glück hatte und ganze 6 Perlu erhalten konnte, hatte er mindestens genauso viel Pech bei den Entwicklungen des Monsters.

Was sagt die Community? Während einige der Kommentare dem Trainer erklären, dass er einfach nur extremes Pech hat, gibt es hier noch einen interessanten Ansatz: Der Trainer solle einfach mit einem weiteren Trainer tauschen, der ebenso viel Pech hat und dabei nur Saganabyss erhalten hat.

Passend dazu gibt es einen weiteren Beitrag auf Reddit, der fast zeitgleich erschienen ist. Und hier berichtet ein Trainer darüber, dass er zufällige Entwicklungen hasst. Denn er hat sogar 7 Shiny-Perlu entwickelt und dabei ausschließlich Saganabyss erhalten.

Sollten die beiden Trainer sich befreunden und ihren Freundeslevel hochleveln, dann könnten sie per Fern-Tausch also beide ihr Objekt der Begierde erhalten.

Habt ihr selbst schon so viel Pech gehabt? Schreibt uns eure Erfahrungen gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Events und weiteren Inhalte euch in den nächsten Tagen in Pokémon GO noch erwarten, dann schaut gerne auf unsere Übersicht mit allen Events im März 2026 in Pokémon GO.