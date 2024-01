Pokémon GO: „Einfach zu kalt“ – Trainer meckern über Quests, für die sie durch die Kälte latschen müssen

In Pokémon GO beschweren sich Trainer über aktuelle Aufgaben in der kalten Jahreszeit. Worum es genau geht, erfahrt ihr hier.

Im aktuellen Event Feenhafte Träume gibt es zwei Sammler-Herausforderungen, bei denen ihr während des Events bestimmte Pokémon sammeln müsst. Bei einer der beiden Herausforderungen müsst ihr dabei Pokémon aus 7-km Eiern ausbrüten, um sie erfolgreich abzuschließen. Zusätzlich gibt es im Event auch Feldforschungen, bei denen ihr Eier ausbrüten müsst, um diese zu absolvieren.

Um die Eier auszubrüten, müsst ihr viele Kilometer zu Fuß zurücklegen. Hierfür müsst ihr die Eier in Inkubatoren platzieren und anschließend die erforderlichen Kilometer laufen. Dies missfällt vielen Trainern in der aktuellen Jahreszeit und sie beschweren sich auf Reddit darüber.

Den entsprechenden Reddit Beitrag verlinken wir euch hier:

Zu viele Ausbrüt-Aufgaben in der kalten Jahreszeit

Was ist das Problem? Die Aufgaben sind nur während es zeitlich begrenzten Events verfügbar. Wenn ihr die Sammler-Herausforderungen nicht in der Zeit abschließt, habt ihr danach keine Möglichkeit mehr, diese zu absolvieren. Außerdem seht ihr vor dem Ausbrüten nicht, welches Pokémon sich im Ei befindet. Bis auf einen Inkubator, der euch immer zur Verfügung steht, müssen weitere für PokéMünzen erworben werden.

Wenn ihr ausschließlich auf die PokéMünzen, die ihr im Spiel verdienen könnt, zurückgreift, dauert es einige Tage, bis ihr genug Münzen gesammelt habt, um einen zusätzlichen Inkubator zu erwerben. Diese sind zudem nur 3-mal einsetzbar, bevor sie aufgebraucht sind.

Was sagt die Community? Die Community ist genervt davon, dass es gerade jetzt in der kalten Jahreszeit solch eine Anzahl an Aufgaben gibt, bei denen Eier ausgebrütet werden müssen. Wäre es eine andere Jahreszeit oder wäre die Distanz zum Ausbrüten geringer, hätte ich nichts dagegen , schreibt der Ersteller des reddit-Beitrags.

Andere Trainer pflichten ihm bei: Es sind -15 °F (-26 °C), wo ich lebe. Das Ausbrüten wird eine Qual sein, wenn nicht sogar unmöglich . Ein weiterer Kommentar lautet: Am besten ist es, sich von der Angst zu lösen, etwas zu verpassen .

Was sagt ihr dazu? Seid ihr im Winter genauso aktiv im Spiel unterwegs, wie im Sommer? Denkt ihr auch, dass im Winter auf Aufgaben, verzichtet werden sollte, bei denen ihr das Haus verlassen müsst? Oder habt ihr kein Problem damit, auch bei niedrigen Temperaturen weite Strecken zurückzulegen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Events im Januar 2024 in Pokémon GO noch auf euch warten, werdet ihr bei uns fündig.