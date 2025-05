Trainer in Pokémon GO spielt aus Versehen richtig fies, weil ein kleines Feature im Spiel fehlt

Ein Trainer von Pokémon GO berichtet, wie er unbeabsichtigt andere Spieler geärgert hat. Schuld daran ist eine kleine Mechanik, die es im Spiel nicht gibt.

Bei einem Spiel in der Größe von Pokémon GO ist es nicht unüblich, dass Spieler von ihren Erfahrungen im Spiel berichten und hierbei interessante oder kuriose Geschichten zu finden sind.

Ein Spieler auf Reddit berichtet, wie er unabsichtlich andere Spieler im Spiel gestört hat. Eine kleine Mechanik, die es in Pokémon GO bis heute nicht gibt, hätte das ganze problemlos verhindern können.

Keine private Gruppe = Beitritt für alle

Was hat der Trainer gemacht? Wie der Trainer in seinem Beitrag auf Reddit schreibt, hat er in seinem Freundeskreis niemanden, der Pokémon GO spielt. Daher tritt er gerne Lobbys für Raids bei, die er bei sich sieht, um die Pokémon überhaupt zu erhalten. Dies hat er vor kurzem auch bei einem Dynamax-Raid gemacht.

Er hat eine Lobby mit Spielern für Dynamax-Entei gesehen und ist ihr beigetreten – erfolgreich. Der Dyna-Raid wurde absolviert und der Trainer konnte ein Dynamax-Entei ergattern. Dabei hat er die Gruppe laut eigener Aussage weder direkt getroffen, noch ein Wort mit ihr gewechselt.

In einer weiteren Lobby hat der Trainer die Gruppe erneut gesehen und ist dem Raid beigetreten. Doch diesmal wurde der Raid nicht gestartet – stattdessen haben die Mitglieder der Gruppe den Raid verlassen.

Als die Lobby erneut gestartet wurde, trat der Trainer der Lobby wieder bei, nur um wieder zu sehen, dass alle anderen Spieler den Raid verlassen. Dieser Vorgang wiederholte sich so lange, bis der Trainer entschied, den Ort zu verlassen.

Was war das Problem? Eine Dynamax-Gruppe in Pokémon GO kann aus maximal 4 Spielern bestehen. Aktuell gibt es keine Möglichkeit, eine private Gruppe für einen Dynamax-Kampf zu starten, bei dem nur bestimmte Trainer beitreten können. Ist ein Trainer in der Nähe, kann er also jeder Lobby, die noch nicht vollständig gefüllt ist, beitreten.

Dies sorgte dafür, dass der Trainer aus dem Reddit-Beitrag problemlos der Lobby beitreten konnte. Hierdurch konnte augenscheinlich jedoch ein Spieler aus der eigentlichen Gruppe nicht mehr beitreten und verpasste so den Dynamax-Raid.

Warum die Gruppe dennoch den ersten Raid startete, ist nicht bekannt. Jedoch wird dies wohl der Grund sein, warum jede weitere Raid-Lobby verlassen wurde.

Der Trainer macht in seinem Beitrag deutlich, dass er von dieser Mechanik nichts wusste und bittet außerdem um Entschuldigung. Vielleicht erreicht der Beitrag ja sogar die betroffene Gruppe.

Neben Dynamax-Raids gibt es in Pokémon GO noch viele weitere Aktivitäten und Events, die regelmäßig auf euch warten. Auch der Mai ist wieder vollgepackt mit frischen Inhalten für euch. Welche genau das sind, erfahrt ihr in unserer Übersicht mit allen Events im Mai 2025 in Pokémon GO.