Pokémon GO: Trainer fängt eines der seltensten Monster, ohne einen Finger zu rühren

Galar-Vögel in Pokémon GO sind selten, ihre Shinys noch seltener. Und doch gelang einem Trainer offenbar der Fang, ohne auch nur das Spiel offen zu haben.

Was ist das für ein Fang? Im Pokémon-GO-Subreddit sorgte User Klutzy_Lawfulness_34 für Aufsehen mit seinem Fang, denn er schnappte sich die Shiny-Variante von Galar-Zapdos. Den Post könnt ihr euch hier auf Reddit anschauen.

Das allein ist schon was Spezielles, doch die Art seines Fangs machte die Geschichte wirklich verrückt: Denn das Pokémon wurde mit dem neuen Entdecker-Gadget gefangen.

Das bedeutet: Der User aktivierte das Gadget, dazu den täglichen Abenteuerrauch, ließ Pokémon GO im Hintergrund laufen und machte sich wahrscheinlich auf einen kurzen Spaziergang. Ohne hinzuschauen, krallte sich das Spiel dann einfach das super-seltene Pokémon.

Während einige Trainer aus der Community es kaum fassen können, dass das Gadget die Shiny-Variante geschnappt hat, zeigen andere, wie sie den Fang knapp verpasst haben. Auf jeden Fall gibt es viele Gratulationen dem Trainer gegenüber – denn so ein Glück ist wirklich nicht alltäglich.

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Warum ist dieser Zapdos-Fang so besonders?

Das Besondere an Galar-Zapdos: Galar-Zapdos alleine ist schon schwierig zu fangen. Man muss den täglichen Abenteuerrauch aktivieren und einen 15-Minuten-Spaziergang machen. Dass Zapdos oder einer der anderen beiden Vögel erscheint, ist extrem unwahrscheinlich, aber möglich. Taucht es dann auf, ist die Fang-Rate sehr gering und die Fluchtrate sehr hoch. Also: selten und schwierig zu fangen!

Das Besondere an Shiny-Galar-Zapdos: Die Shiny-Variante des Vogels ist nochmal deutlich seltener als die normale Variante. Tatsächlich flüchten Shinys in der Regel aber nicht. Somit könnte das Schillern des Zapdos tatsächlich beim Fang geholfen haben.

Das Besondere am Entdecker-Gadget: Das Entdecker-Gadget ist ein neues Item, das kürzlich bei den meisten Spielern freigeschaltet wurde. Man kann es einmal am Tag aktivieren. Es hat dann eine begrenzte Anzahl an Pokémon und Items, die es im Hintergrund schnappen kann, wenn man das Spiel schließt. Zuletzt berichteten einige Spieler aber noch von Fehlern bei der Benutzung, dass es nicht perfekt funktionieren würde.

Das war hier ganz offensichtlich nicht der Fall, denn der Trainer kann sich nun über einen der unwahrscheinlichsten Fänge freuen, die man überhaupt in Pokémon GO landen kann. Es gibt immer mal wieder Geschichten rund um die Galar-Vögel, die für Aufsehen sorgen. Kürzlich erst schaffte ein Spieler die vielleicht perfekteste Pokémon-Sammlung mit den dreien, die Pokémon GO je gesehen hat.