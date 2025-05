Gamer will ein berühmtes Gadget aus Call of Duty im Flugzeug transportieren, doch die Flugsicherheit schaltet sich ein

Der neue Monat Mai hat begonnen und bringt wie gewohnt viele Events in Inhalte ins Spiel. Wenn ihr wissen wollt, welche Events es gibt und wann sie starten, dann haben wir die passende Übersicht für euch, damit ihr euch einen Überblick verschaffen könnt: alle Events im Mai 2025 in Pokémon GO .

Beim nächsten Community Day in Pokémon GO bekommt ihr ein Pokémon, für das ihr sonst viel laufen müsst

Trainer in Pokémon GO spielt aus Versehen richtig fies, weil ein kleines Feature im Spiel fehlt

In Pokémon GO könnt ihr vielleicht bald eure schlechten legendären Monster retten und sie zu Hundos verwandeln

Welche Pokémon gibt es in der Wildnis? In der Wildnis könnt ihr die folgenden Pokémon finden:

Pokémon GO: Trainer stehen vor vermeintlich unlösbarer Spezialforschung – Was nun?

Spieler setzt in Pokémon Go mehr als 100 Bälle ein, um ein einziges Pokémon zu fangen – Fragt sich, ob es das wert war

Pokémon GO enthüllt Dynamax – So nutzt ihr das neue Feature

Spieler benötigt fast 6 Jahre in Pokémon Go, um eine einzige Aufgabe zu lösen, weil er zu schlecht beim Zielen ist

Pokémon GO: Dynamax Raikou besiegen – 4 Tipps für das Event am Wochenende

Ihr könnt jetzt das seltene Monster Toxel in Pokémon GO fangen – so geht’s

Pokémon GO: Das steckt in der neuen Season Mächtig und Meisterhaft

Was ist das für ein Event? Das Event trägt den Namen „Heranwachsen“ und startet heute, am 2. Mai 2025 um 10:00 Uhr. Es läuft bis Mittwoch, dem 7. Mai 2025 um 20:00 Uhr.

In Pokémon GO startet heute ein neues Event. Ihr könnt euch über die Rückkehr eines seltenen Monsters freuen sowie von einer erhöhten Shiny-Chance für mehrere Pokémon profitieren.

