Pokémon GO verzauberte 2016 die Welt, heute sagen Trainer: Diese tollen Momente gibt es immer noch

Seit knapp sieben Jahren spielen Trainer Pokémon GO, doch gerade der Anfang ist vielen deutlich im Gedächtnis geblieben. Doch auch heute zeigt die Community immer mal wieder, dass solche Momente immer noch möglich sind, berichten Trainer.

Als Pokémon GO am 06. Juli 2016 erschien, brach eine kurze, intensive Zeit an, in der das Spiel plötzlich überall war. Ein riesiger Hype um das Mobile-Game lockte unzählige Spieler nach draußen, alle auf der Mission, sie alle zu schnappen.

Damals tauchten irre Bilder auf, von hunderten Spielern im New Yorker Central Park, die einem Aquana nachjagten, oder nächtlichen Park-Ausflügen von zahlreichen japanischen Spielern, weil ein Gerücht die Runde machte, man könnte dort vielleicht ein Mewtu fangen.

Pokémon-Fans spielten offen miteinander, überall war das Spiel ein Thema. Heute, ganze sieben Jahre später, ist der Hype um Pokémon GO nicht mehr vergleichbar. Es gibt zwar immer noch eine leidenschaftliche Spielerschaft, die weiterhin unterwegs ist, um Pokémon zu fangen oder bei Events miteinander zu zocken – doch das weltumspannende Phänomen des Pokémon-GO-Releases war nochmal was anderes.

Dennoch gibt es solche Momente, die an damals erinnern oder zumindest zeigen, dass die Pokémon-GO-Community etwas ganz Spezielles ist, gibt es auch heute offenbar immer mal wieder.

Darüber diskutieren gerade einige Trainer im Subreddit zu Pokémon GO.

Trainer tauschen Momente aus: Unter einem Post im Subreddit zu Pokémon GO tauschen sich Spieler gerade über nette Begegnungen aus, die sie durch das Spiel erlebt haben.

Gerade heute, wo das Spiel deutlich weniger präsent als damals ist, ist es durchaus was Besonderes, auf Gleichgesinnte auf Fang-Tour zu treffen. Das ergibt schöne Momente, wie einige Trainer einstimmen:

„Ich war einmal alleine unterwegs und sah eine ganze Familie auf der anderen Straßenseite, die einen Raid startete und zu mir rüber brüllte und fragte, ob ich spielen und mitmachen wolle“, berichtet ein User (via reddit): „Nachdem wir gewonnen hatten, gaben sie mir Tipps zu Mega-Entwicklungen, die ich noch nicht kannte! Es gibt auf jeden Fall noch ein paar schöne Momente!“

„Es war etwa 23:00 Uhr, als ich einem Mann mit Hunden begegnete, die mich laut und aufgeregt anbellten […]“, berichtet ein anderer (via reddit): „Ich ließ etwas Abstand zwischen uns, als mich der Mann plötzlich fragt: ‘Hey, bist du Gelb’? Ich dachte, er wollte mich ärgern, bis mir auffiel, dass eben ein Instinct-Mitglied eine Arena übernommen hatte. Also bejahte ich.“ Der andere Spieler stellte sich ebenfalls als Team-Gelb-Mitglied heraus und es kam eine schöne Konversation zustande.

„Die Community in meiner Gegend ist wunderbar. Ich habe durch das Spiel mehrere Freunde kennengelernt und die Raidstunden am Mittwoch geben mir einen Grund, rauszugehen und Kontakte zu knüpfen. Die Geselligkeit hat mir geholfen, mit den harten Zeiten fertig zu werden, die ich gerade durchmache“, schreibt ein anderer User (via reddit).

Gleichzeitig diskutieren Trainer aber in den Kommentaren auch darüber, dass es auf den Ort ankommt, wo man spielt. Denn während manche Orte noch über viele Spieler verfügen, ist es an anderen, kleineren Orten gar nicht so einfach, auf Mitspieler zu treffen.

Dennoch: Gerade bei Events wie den Community Days, schreiben Spieler, treffen sie öfter mal auf Mitglieder der Pokémon-GO-Community.

Wie ist das bei euch? Habt ihr noch aktive Communitys oder besondere Momente, die euch in Erinnerung geblieben sind? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Und was ist heute im Spiel los? Das erfahrt ihr in der Übersicht zu den Events im November bei Pokémon GO.