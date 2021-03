Pokémon GO bringt morgen erstmalig die Tiergeistform von Boreos – Lohnt die sich?

In Pokémon GO werden wir morgen, am 30. März, den Release der Tiergeistform von Boreos erleben. Wir zeigen euch alle wichtigen Infos zum Raid-Boss und verraten, ob ihr euch das Pokémon sichern solltet.

Wie lange bleibt Boreos? Die neue Tiergeistform kommt am 30. März um 10:00 Uhr Ortszeit in die Level-5-Raids. Ihr könnt sie dann 2 Wochen lang bekämpfen. Erst am 13. April um 10:00 Uhr Ortszeit verschwindet Boreos dann aus den Raids.

Die Inkarnationsform von Boreos konntet ihr bereits zuvor fangen, doch nun kommt erstmalig die Tiergeistform ins Spiel. Sie hat ganz andere Werte und hat dadurch auch eine andere Brauchbarkeit. Wir geben euch die Übersicht.

Das ist die Geschichte von Boreos: Das legendäre Pokémon gehört zum Trio “Kräfte der Natur”. Es repräsentiert den Sturm, während Voltolos das Gewitter und Demeteros die Erde widerspiegeln. Boreos gilt in der Pokémon-Welt als brutales Monster. So hat es schon diverse Felder mit gigantischen Sturmböen verwüstet.

Alle Infos zur Tiergeistform von Boreos

Das sind die Werte: Für die erste Einschätzung blicken wir auf die Werte der Tiergeistform:

Angriffswert: 238

Verteidigungswert: 189

KP-Wert: 188

Maximale WP auf Level 50: 3635

Verglichen mit der Inkarnationsform sind diese Werte schlechter. So hat die andere Form einen Angriffswert von 266 und nur einen etwas geringeren Verteidigungswert.

Lohnt sich das Boreos also? Die Tiergeistform ist schwächer als die Inkarnationsform von Boreos. In einem Kampf gegen Viridium, wo beide Formen effektiv sind, ist die Inkarnationsform besser.

Kurz vor Release hat Boreos noch mal ein Attacken-Update bekommen, was allerdings nichts an seiner Brauchbarkeit verändert hat. Das ist anders als die Tiergeistform von Voltolos, die nach diesem Update deutlich besser wurde.

Ganz grundsätzlich sind beide Formen von Boreos keine echten Bringer im Kampf. Sie sind beide schwächer als die Konkurrenz und ihr solltet bei Flug-Angreifern eher auf Rayquaza oder Lavados setzen.

Dazu kommt, dass die Tiergeistform von Boreos noch nicht als Shiny auftreten kann. Ihr macht die Raids also nur in der Hoffnung, dass ihr ein nützliches Exemplar fangen könnt. Da Boreos aber generell nicht nützlich ist, könnt ihr die 2 Raid-Wochen entspannter angehen.

Wie geht es nach Boreos weiter? Ruht euch in den nächsten 2 Wochen aus, denn danach kommt die Tiergeistform von Demeteros und die hat es echt in sich! Sollte Niantic die Attacken hier nicht noch abschwächen, bekommen wir mit dieser Form den mit Abstand besten Boden-Angreifer im Spiel. Hier solltet ihr also ruhig Pässe investieren.

Alle weiteren Events für den Monat April haben wir euch in dieser Übersicht aufgelistet:

