Pokémon GO: 1€-Ticket „Sumpf ist Trumpf“ zum Community Day mit Felino – Alle Inhalte

In Pokémon GO läuft heute, am 05. November 2023, der Community Day mit Felino und Paldea-Felino. Eine optionale Spezialforschung für knapp einen Euro bringt das Event auch. Wir zeigen euch die Inhalte.

Was ist das für ein Ticket? Heute läuft der Community Day mit Felino und Paldea-Felino. Wie gewohnt findet man zum Event auch ein Ticket, das euch eine Spezialforschung rund um die beiden Pokémon bringt.

Das kostet 0,99 Euro, ist allerdings optional. Es bringt lediglich weitere Boni, zusätzlich zum regulären Community Day mit Felino und Paldea-Felino.

Damit ihr einschätzen könnt, ob ihr das Ticket gebrauchen könnt, zeigen wir euch hier alle Aufgaben und Belohnungen der Forschung.

„Spezialforschung Sumpf ist Trumpf“ – Alle Aufgaben und Belohnungen

Woher stammen die Infos? In Deutschland startet das Event erst um 14:00 Uhr, allerdings ist der Community Day in anderen Ländern bereits gestartet oder sogar schon gelaufen. Daher sind die Inhalte und Belohnungen der Forschung bereits bekannt.

Wir fassen euch mithilfe der Übersicht von LeekDuck zusammen, was ihr erwarten könnt.

Forschung zu Felino und Paldea-Felino 1/4

Aufgabe Belohnung Lande 5 gute Würfe 15 Pokébälle Fange 15 Felino oder Paldea-Felino Felino-Begegnung Mache 10 Power-Ups bei Pokémon 20 Felino-Bonbons

Stufenbelohnung: Nach Abschluss des Schritts bekommt ihr:

3.000 Sternenstaub

Eine Paldea-Felino-Begegnung

Einen Rauch

Forschung zu Felino und Paldea-Felino 2/4

Aufgabe Belohnung Verschicke 10 Pokémon 10 Sananabeeren Fange 15 Felino oder Paldea-Felino Felino-Begegnung Entwickle 3 Felino oder Paldea-Felino 30 Felino-Bonbons

Stufenbelohnung: Der Abschluss der zweiten Stufe bringt euch:

4.500 EP

Eine Paldea-Felino-Begegnung

Eine Brutmaschine

Forschung zu Felino und Paldea-Felino 3/4

Aufgabe Belohnung Lande 3 großartige Curveball-Würfe 15 Superbälle Fange 15 Felino oder Paldea-Felino Felino-Begegnung Entwickle ein Felino oder Paldea-Felino 50 Felino-Bonbons

Stufenbelohnung: Der Abschluss bringt euch:

4.500 Sternenstaub

Morlord-Begegnung

Ein Rocket-Radar

Forschung zu Felino und Paldea-Felino 4/4

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt 15 Hyperbälle Bereits erledigt Paldea-Felino-Begegnung Bereits erledigt 2 Silberne Sananabeeren

Stufenbelohnung: In dieser Stufe müsst ihr nur die Belohnungen abholen. Dazu gibt es dann noch:

5.500 EP

Eine Suelord-Begegnung

3 Sonderbonbons

Lohnt sich das Ticket zum Community Day?

Das solltet ihr beachten: Zum Vergleich der wichtigsten Items im Ticket mit ihrem Gegenwert im Shop erhaltet ihr folgende Übersicht:

Rauch kostet im Shop 40 Münzen, also ca. 0,40 Euro

Eine Brutmaschine kostet 150 Münzen, also ca. 1,50 Euro

Das Rocket-Radar gibt es für 200 Münzen (ca. 2 Euro)

Ergänzt werden diese Items durch weitere Begegnungen mit den Felino-Varianten, Sonderbonbons, Sternenstaub, EP, Beeren und Bällen. Insgesamt ist der Item-Gegenwert also höher als die 0,99 Cent, die man für die Forschung zahlen muss.

Allerdings könnte man die Items aber auch für im Spiel verdiente Münzen im Shop kaufen und bräuchte kein Echtgeld auszugeben.

Insgesamt braucht man das Ticket nicht zwingend, um den Community Day zu spielen. Felino und Paldea-Felino findet man auch beim normalen Event jede Menge. Das Ticket lohnt sich vor allem dann, wenn man sowieso vorhatte, Geld für entsprechende Items auszugeben.

Was haltet ihr vom Community Day im November? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Und damit ihr immer wisst, was im Spiel los ist: Hier findet ihr die Übersicht aller Events in Pokémon GO im November 2023.