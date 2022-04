Pokémon GO: „Community Day Classic mit Hydropi“ für 1 € – Alle Inhalte zum Event-Ticket

In Pokémon GO könnt ihr jetzt ein 1 €-Ticket zum Community Day Classic mit Hydropi kaufen, bei dem euch eine besondere Spezialforschung freigeschaltet wird. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Aufgaben und Belohnungen es beinhaltet und ob es sich überhaupt lohnt.

Um welches Ticket geht es? Heute, am 10. April 2022, findet in Pokémon GO der Community Day Classic mit Hydropi statt. Zu diesem gibt es, wie ihr es von den normalen Community Days kennt, wieder ein besonderes Event-Ticket.

Das Event-Ticket unter dem Namen „Community Day Classic mit Hydropi“, verschafft euch den Zugang zu einer Spezialaufgabe, die sich rund um das Wasser-Pokémon drehen wird. Welche Aufgaben und Belohnungen euch dabei konkret erwarten, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Wie bekommt man das Ticket? Das Event-Ticket zu Hydropi steht euch im Ingame-Shop des Spiels für etwa 1 € zur Verfügung. Um es zu kaufen, müsst ihr also nur den Shop in Pokémon GO öffnen und zum Unterpunkt „Weltweite Events“ scrollen. Dieser befindet sich unterhalb der Boxen.

Ticket für „Community Day Classic mit Hydropi“ – Die Forschung

Woher kennen wir die Aufgaben? Auch wenn der Community Day erst um 14:00 Uhr Ortszeit startet, hat er aufgrund der Zeitverschiebung in anderen Ländern bereits begonnen. Die dort lebenden Trainer haben daher inzwischen die Aufgaben und Belohnungen zur Spezialforschung mit Hydropi in den sozialen Netzwerken geteilt.

Wir haben euch nachfolgend, mit Hilfe der Übersicht von LeekDuck, alle Aufgaben und Belohnungen zusammengefasst:

Hydropi-Forschung zum C-Day Classic 1/4

Aufgabe Belohnung Mache 10 Power-Ups

bei Pokémon 15 Pokébälle Fange 15 Hydropi Begegnung mit

Hydropi Lande 5 gute Würfe 20 Hydropi-Bonbons

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst, dann erhaltet ihr außerdem 2.000 Sternenstaub, einen Rauch und eine Begegnung mit Hydropi.

Hydropi-Forschung zum C-Day Classic 2/4

Aufgabe Belohnung Fange 15 Hydropi 30 Hydropi-Bonbons Verschicke 10

Pokémon Begegnung mit

Moorabbel Entwickle 3

Hydropi 10 Sananabeeren

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst, dann erhaltet ihr außerdem 1.500 EP (Erfahrungspunkte), einen Rauch und eine Begegnung mit Hydropi.

Hydropi-Forschung zum C-Day Classic 3/4

Aufgabe Belohnung Lande 3 großartige

Curveball-Würfe 50 Hydropi-Bonbons Entwickle ein

Moorabbel 1 Glücks-Ei Verschicke

10 Pokémon 15 Superbälle

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst, dann erhaltet ihr außerdem 2.500 EP, ein Rocket-Radar und 15 Hyperbälle.

Hydropi-Forschung zum C-Day Classic 4/4

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt! 2 silberne

Sananabeeren Bereits erledigt! Begegnung mit

Hydropi Bereits erledigt! 3.500 EP

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst, dann erhaltet ihr außerdem 3.000 Sternenstaub, 2 Sonderbonbons und eine Begegnung mit Sumpex.

Lohnt sich der Kauf vom Event-Ticket zu Hydropi?

Das solltet ihr beachten: Wenn man den Ticket-Preis von knapp 1 € mit den Wert der einzelnen Items vergleicht, die ihr aus der Forschung bekommt, dann seid ihr mit dem Ticket deutlich günstiger dran. So würdet ihr im Shop für die Items folgendes zahlen:

Ein Rocket-Radar kostet im Shop 200 Münzen, das sind etwa 2,00 €

Für zwei Rauch zahlt ihr 80 Münzen, was etwa 0,80 € entspricht

Ein Glücks-Ei bekommt ihr für 80 Münzen, das entspricht 0,80 €

Außerdem erhaltet ihr durch die Spezialforschung weitere interessante Belohnungen, wie Bälle, silberne Sananabeeren, Sternenstaub, Erfahrungspunkte und Sonderbonbons.

Wer sollte sich das Ticket kaufen? Das Ticket lohnt sich auf jeden Fall für Trainer, die sowieso vorhatten, sich diese Items zu kaufen. Mit dem Ticket-Preis seid ihr also deutlich günstiger, als wenn ihr euch die Items einzeln im Shop holen würdet. Zudem sind die Aufgaben schnell und einfach zu lösen.

Wer genügend Items hat und diese nicht unbedingt benötigt, kann sich das Geld für das Event-Ticket aber auch getrost sparen. Ihr könnt dennoch alle anderen Boni und Spawns des Community Day Classic mit Hydropi nutzen.

Gefallen euch die Aufgaben zur Spezialforschung mit Hydropi? Welche Belohnung wollt ihr euch auf jeden Fall sichern? Oder spielt ihr heute lieber ohne Ticket? Schreibt uns eure Meinung gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

In wenigen Tagen startet in Pokémon GO das Frühlings-Event und bringt euch ein neues legendäres Pokémon, süße neue Kostüme und coole Boni. Wir zeigen euch alle Inhalte.