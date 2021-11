Pokémon GO: Teil 2 des Sinnoh-Events gestartet – Ideal für Sammler-Herausforderung

In Pokémon GO läuft seit dem 18. November der zweite Teil des Sinnoh-Events. Wir zeigen euch alle Änderungen und warum ihr jetzt ganz leicht die Sammler-Herausforderung lösen könnt.

Um was geht es? Seit Dienstag läuft in Pokémon GO das Sinnoh-Event, das in zwei Teile aufgeteilt ist. Bis zum 18. November um 09:59 Uhr lief Part 1, seit 10:00 Uhr ist nun Part 2 aktiv. Für euch änderten sich die Spawns in der Wildnis, Raids und Belohnungen aus Feldforschungen.

Wir zeigen euch hier alle Änderungen des Events.

SDLP-Event Teil 2 – Was ist neu?

Wie lange geht das? Teil 2 des großen Events zu Strahlender Diamant (SD) und Leuchtende Perle (LP) in Pokémon GO läuft von jetzt bis Sonntag, den 21. November um 20:00 Uhr Ortszeit.

Spawns in der Wildnis: In der Wildnis findet ihr jetzt:

Pinsir*

Traunfugil*

Hunduster*

Seemops

Bidiza*

Zirpurze*

Haspiror*

Charmian*

Chelast mit Lucia-Hut

Panflam mit Lucia-Hut

Plinfa mit Lucia-Hut

Mit Glück findet ihr auch Flegmon*, Kindwurm*, Bamelin* und Burmy (Sandumhang)*

Alle Pokémon, die mit einem Stern (*) gekennzeichnet sind, könnt ihr auch als Shiny treffen.

Sammler-Herausforderung: Einige von euch werden die Begleitende Event-Herausforderung zu SD & LP schon gelöst haben. Wer noch Probleme hatte, die Pokémon mit anderen Hüten zu fangen, kann das jetzt einfach lösen. In Teil 1 des Events spawnten Chelast, Panflam und Plinfa noch mit roten Hüten in der Wildnis, nun tragen sie vermehrt die weißen, die ihr zum Abschluss der Herausforderung braucht.

Raids:

Schwierigkeit Bosse 1 Schilterus*

Driftlon*

Bronzel*

Kaumalat* 3 Brutalanda

Schlapor*

Piondragi

Toxiquak

Galagladi Legendär Cresselia* Mega Mega-Schlapor*

Eier: Bei den neuen 7-km-Eiern hat sich in Teil zwei des Events nichts verändert. Weiterhin schlüpfen daraus Knospi, Mobai, Wonneira, Pantimimi oder Riolu – alle mit der Chance, als Shiny zu erscheinen. Trainer haben ausgerechnet, wie hoch die Chancen auf jedes der 7-km-Pokémon ist.

Pokémon aus Feldforschungen: Neue Feldforschungen, die ihr nach dem Start von Teil zwei des Sinnoh-Events erhalten habt, belohnen euch nun auch mit diesen Pokémon:

Chelast mit Lucius-Hut*

Panflam mit Lucius-Hut*

Plinfa mit Lucius-Hut*

Burmy (Pflanzenumhang)*

Burmy (Lumpenumhang)*

Mit Glück erhaltet Quests, die euch mit Larvitar*- oder Koknodon*-Begenungen belohnen.

Wie gefällt euch der zweite Teil des Sinnoh-Events? Gefallen euch die kleinen Änderungen an den Wildnis-Spawns, den Forschungen und den Raids oder hättet ihr euch etwas anderes gewünscht? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Wenn ihr das Event langweilig findet, dann erwartet euch Montag gleich ein Kracher: Ed Sheeran spielt ein Konzert in Pokémon GO und bringt das coolste Schiggy zurück ins Spiel.