Pokémon GO: Tag 3 des 7. Geburtstags – Welche Boni gibt es heute?

In Pokémon GO läuft das Event zum 7. Geburtstag mit wechselnden Boni. Welchen Bonus gibt es am 08.07.2023? Wir fassen alles zusammen.

Was ist das für ein Event? Pokémon GO erschien am 06. Juli 2016 und feiert dementsprechend seinen 7. Jahrestag mit einer großen Party im Spiel. Das bringt nicht nur spezielle Spawns, sondern auch rotierende Boni, die sich von Tag zu Tag ändern.

Dieser Bonus ist am 08. Juli aktiv: Heute könnt ihr die doppelte Menge Bonbons beim Fangen abstauben. Das ist sehr nützlich, wenn ihr Pokémon entwickeln und leveln möchtet. Bedenkt, dass der Bonus auch bei Raids greift. Auch bei den legendären Bossen in den Stufe-5-Raids könnt ihr also doppelte Boni einsacken.

Tipp 1: Nutzt beim Fangen eine Sananabeere, um die Bonbons nochmal zu verdoppeln.

Tipp 2: Eine aktive Mega-Entwicklung bringt euch ebenfalls Extra-Bonbons, wenn ihr Pokémon desselben Typs fangt. Ein aktives Mega-Turtok bringt euch beispielsweise Extra-Bonbons für Wasser-Typen. Mehr dazu erfahrt ihr in unserer Übersicht der Mega-Entwicklungen.

Welche Bonus-Spawns gibt es am 08. Juli? Ihr könnt heute in der Wildnis auf Geckarbor, Flemmli und Hydropi treffen. Alle drei Starter können auch in ihrer Shiny-Form auftauchen.

Die Boni sind von 00:00 bis 23:59 Uhr verfügbar. Dann rotiert der nächste Bonus rein.

Welche Boni gab es bisher?

Am 06. Juli gab es doppelte EP beim Fangen

Der 07. Juli brachte doppelten Sternenstaub beim Fangen

Was sonst diesen Monat ansteht, erfahrt ihr in der Übersicht der Events im Juli 2023 von Pokémon GO.

Das Geburtstags-Event von Pokémon GO im Überblick

Bis wann läuft das Event? Ihr könnt noch bis zum 12. Juli um 20:00 Uhr auf Geburtstags-Boni in Pokémon GO setzen.

Welche Boni gibt es noch? Neben dem täglich wechselnden Bonus gibt es auch einige permanente Boni. Das sind:

Erhöhte Chance, Glücksfreunde zu werden

Erhöhte Chance, beim Tausch Glücks-Pokémon zu erhalten

Chance auf mindestens 7,77 Gierspenst-Münzen beim Drehen eines PokéStops mit einem Gold-Lockmodul

Auch in den nächsten Tagen könnt ihr mit weiteren Boni rechnen. Wir halten euch an dieser Stelle auf dem Laufenden.

Besonders speziell wird allerdings Sonntag, der 09. Juli 2023. Dort läuft nämlich der Community Day Classic mit Schiggy.