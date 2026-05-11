Ihr könnt jetzt über 50 Spiele zocken, ohne sie zu kaufen, aber dafür müsst ihr Discord Geld geben

Wer für Discord Nitro bezahlt, kann sich in Zukunft über ein kostenloses Abonnement beim Gamepass freuen. Wir erklären euch, was ihr erhaltet und wie das funktioniert.

Was ist das für eine Aktion? Vor einigen Wochen haben die Entwickler von Discord und dem Xbox Gamepass eine Zusammenarbeit auf X.com angekündigt. Jetzt ist klar, was die Nutzer erwartet. So bekomme alle Nutzer von Discord Nitro, dem Premium-Abo des Messenger-Dienstes, ein kostenloses Abonnement beim Xbox Game Pass.

Wer den Game Pass und Nitro derzeit hat, kann somit 8,99 € sparen, vorausgesetzt man zahlt eben Discord Nitro für 10,00 € im Monat.

Wer Nitro hat, kann DayZ spielen, ohne es kaufen zu müssen:

Video starten This is DayZ – This Is Your Story Autoplay

Über 50 Spiele gratis zocken

Was ist enthalten? Die Abonnenten erhalten den Xbox Game Pass in seiner günstigsten Edition „Essential“. Dabei enthält er über 50 Spiele wie Stardew Valley, DayZ oder Fallout 4.

Außerdem sind im Pass 10 Stunden Cloud Gaming inbegriffen. Damit lassen sich verschiedene Titel von überall aus spielen. Ihr könnt beispielsweise im Café mit einem Xbox-Controller auf eurem Handy Fallout 4 spielen, ganz ohne euren PC.

Auch ein Teil der vielen Belohnungsprogramme von Xbox sind enthalten. Laut der Hilfe-Seite von Discord lassen sich so bis zu 25 US-Dollar an Belohnungen verdienen.

Wer darf sich freuen? Der Xbox Game Pass für PC und Xbox wird in den kommenden Wochen an alle Nitro-Abonnenten ausgerollt mit Ausnahme des „Nitro Basic“-Abos. Laut Discord wird das Feature sukzessive freigeschaltet. Wenn ihr es noch nicht seht, wurde euer Account noch nicht erreicht und ist etwas später dran.

Der Game Pass soll nur für Nutzer aus bestimmten Regionen gelten, Deutschland, Österreich und die Schweiz sind allerdings enthalten.

Sobald der Game Pass bei euch freigeschaltet ist, könnt ihr über eurer Server-Liste auf das Discord-Logo drücken und findet dort die „Nitro Startseite“. Dort solltet ihr dann den Xbox Game Pass sehen, den ihr mit einem Druck auf „Kostenlos Anfordern“ abholen könnt.

Im Folgenden werdet ihr aufgefordert, euren Discord Account mit eurem Xbox Account zu verbinden. Zum Spielen braucht ihr auf dem PC entsprechend noch die Xbox Game Pass App.

Die Zusammenarbeit zwischen Discord und Xbox kommt allen Spielern zugute, die eines der beiden Abonnements haben. Wer bislang nur das Xbox-Essential-Abo hat, könnte auf das Abo bei Discord umsteigen und für knapp einen Euro mehr, noch viel mehr Features herausholen. Ob Discord mit der Aktion wieder alles gut machen kann? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Discord: Die 8 besten Alternativen, wenn ihr jetzt wechseln wollt