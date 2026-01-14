Pokémon GO: 7 starke Monster, mit denen ihr ordentlich Sternenstaub im Retro Cup abstaubt

In Pokémon GO startet der Retro-Cup. Ihr wollt viele Siege im neuen Kampfliga-Modus holen? Dann wählt die richtigen Pokémon.

Was ist das für ein Cup? Der Retro-Cup hat bestimmte Regeln, nach denen ihr eure Pokémon aussuchen müsst.

Nur Pokémon unter 1.500 WP sind erlaubt

Unlicht ist verboten

Stahl ist verboten

Fee ist verboten

Alle anderen Monster sind erlaubt.

Warum lohnt sich das PvP gerade? Der Retro Cup startete am 13. Januar 2026 um 22:00 Uhr. Er läuft bis zum 20. Januar. Das Interessante: Ihr erhaltet in dieser Liga in diesem Zeitraum den vierfachen Sternenstaub für Siege. Das gilt zwar auch für die Meisterliga, Retro-Cup-Monster mit der niedrigen WP-Anforderung sind aber leichter aufzubauen. Tipps zur Kampfliga findet ihr hier.

In der folgenden Liste zeigen wir euch ein paar Pokémon, die sich im Retro Cup lohnen. Dafür haben wir die Ratings des Portals PvPoke zu Rate gezogen, die auf simulierten Matchups basieren. WICHTIG: Wir lassen bestimmte legendäre Monster hier aus, da diese nicht so leicht zu finden sind. Deshalb vorab:

Regidrago ist aktuell eines der besten Monster im Cup

Und auch Cresselia ist weiterhin ein gutes Monster im Cup

Starke Monster für den Retro Cup in Pokémon GO

Kommandutan

Was ist das für ein Monster? Kommandutan ist ein Pokémon vom Typ Normal und Psycho. Es hat keine Entwicklung.

Welche Attacken sollte ich nutzen? Konfusion, Wirbler + Wegbereiter

Wie spielt man Kommandutan? Kommandutan kann gut Schaden einstecken und lädt seine Lade-Attacke schnell auf. Zudem kann es mit seiner Sofort-Attacke viel Schaden anrichten. Seine Lade-Attacke richtet allerdings eher weniger Schaden an. Nutzt es also in erster Linie für seine Sofort-Attacken.

Seedraking

Was ist das für ein Monster? Seedraking ist die letzte Entwicklung von Seemon und Seeper. Es gehört zu den Typen Wasser und Drache.

Welche Attacken sollte ich nutzen? Feuerodem, Sternschauer + Wutanfall

Wie spielt man Seedraking? Seedraking ist ein sehr schnelles Pokemon, mit dem ihr eurem Gegner sehr fix die Schilde ziehen könnt.

Schlurplek

Was ist das für ein Monster? Schlurplek entwickelt sich aus Schlurp und gehört zum Typen Normal.

Welche Attacken sollte ich nutzen? Walzer, Bodyslam + Spukball

Wie spielt man Schlurplek? Schlurplek verbindet schnelle Attacken mit ordentlich Bulk. Es kann also einstecken und gleichzeitig schnell austeilen.

Galar-Corasonn

Was ist das für ein Monster? Die regionale Form von Corasonn bringt den Typen Geist mit. Damit unterscheidet es sich von seiner Normal-Form vom Typ Wasser und Gestein.

Welche Attacken sollte ich nutzen? Erstauner, Nachtnebel + Juwelenkraft

Wie spielt man Galar-Corasonn? Galar-Corasonn ist als Geist-Pokémon eher ungewöhnlich. Es hat ebenfalls gute Qualitäten in der Defensive und kann vielen Pokémon in der Liga zum Problem werden. Es ist allerdings kein Pokémon, das besonders viel Schaden anrichtet.

Grandiras

Was ist das für ein Monster? Grandiras ist die letzte Entwicklung von Miniras. Es gehört zu den Typen Drache und Kampf.

Welche Attacken sollte ich nutzen? Drachenrute, Schuppenrasseln + Schnellkonter

Wie spielt man Grandiras? Grandiras zeichnet sich ebenfalls durch schnelle Angriffe und viel Druck auf den Gegner aus. Es ist als Drache und Kampf-Pokémon allerdings recht anfällig, leicht ausgekontert zu werden.

Aranestro

Was ist das für ein Monster? Aranestro entwickelt sich aus Araqua. Es ist ein Wasser-Käfer-Pokémon.

Welche Attacken sollte ich nutzen? Käferbiss, Aquawelle + Blubbstrahl

Wie spielt man Aranestro? Aranestro solltet ihr vor allem einsetzen, wenn ihr ein Pokémon braucht, das viel einstecken kann. Es hat seine Stärken vor allem in der Defensive, weniger in der Offensice.

Groink

Was ist das für ein Monster? Groink entwickelt sich aus Spoink und gehört zum Typen Psycho.

Welche Attacken sollte ich nutzen? Psywelle, Wuchtschlag + Spukball

Wie spielt man Groink? Groink ist ein guter Allrounder, der sich gegen viele verschiedene Pokémon einsetzen lässt und Druck ausüben kann.

Dragonir

Was ist das für ein Monster? Das Drachen-Pokémon entwickelt sich aus Dratini und kann sich zu Dragoran weiterentwickeln. Dragoran wollt ihr für diesen Cup aber nicht.

Welche Attacken sollte ich nutzen? Feuerodem, Nassschweif + Drachenpuls

Wie spielt man Dragonir? Dragonir ist ebenfalls ein schnelles Pokémon, das darauf ausgelegt ist, euren Gegnern die Schilde zu ziehen.

Wie geht es in Pokémon GO weiter? Pokémon GO besteht nicht nur aus der Kampfliga, deshalb gibt es auch abseits vom PvP eine ganze Menge zu tun. Gerade ist vor allem viel Lauferei angesagt, denn im Event High Zaptitude könnt ihr das Pokémon Voltrel freischalten. Dafür muss aber erst eine globale Herausforderung geschafft werden. Alle Infos zu High Zaptitude in Pokémon GO findet ihr hier.