Pokémon Go: Ein Spieler ist wütend, weil er einen der extrem seltenen Galar-Vögel durch ein dummes Feature verpasst

Die Galar-Vögel gehören zu den seltensten Pokémon in Pokémon Go. Ein Spieler hat jetzt eine Begegnung durch ein dummes Feature verpasst.

Die Galarian-Vögel in Pokémon Go gehören zu den am schwersten zu fangenden Monstern im Spiel. Denn die Vögel zeichnen sich durch drei unangenehme Eigenschaften aus:

Sie sind nur sehr, sehr selten anzutreffen. Auch mit dem Abenteuerrauch.

Sie haben eine extrem niedrige Fangrate. Viele Spieler nutzen deswegen den seltenen Meisterball, um Galar-Vögel zu fangen.

Sie haben eine hohe Fluchtrate, wodurch sie bei Fangversuchen schnell wieder verschwinden.

Deswegen werden gern Storys darüber geteilt, wenn ein Fang dann doch einmal geklappt hat. Doch ein Spieler erklärte jetzt, dass er durch ein nerviges Feature den seltenen Fang verpasst habe.

Schlüpf-Animation blockiert Begegnung mit Arctuno

Was berichtet der Spieler? Der Nutzer erklärte, dass er dank der nicht überspringbaren Animationen beim Schlüpfen der Eier in Pokemon Go eine Begegnung mit einem Galar-Vogel verpasst habe.

Was war genau das Problem? Der Spieler erklärte, dass er mithilfe von Rauch endlich auf ein galarisches Articuno gestoßen war, aber gerade als er auf den Vogel klicken wollte, begannen vier Eier in seinem Ausbrüter zu schlüpfen:

„Bis ich mich durch alle durchgefummelt habe, ist der [Articuno] schon weg gewesen. Warum gibt es keine Option, die Eier zu überspringen?“, fragte der frustrierte Fan die Community.

Spieler fordern, dass man die Animation zum Schlüpfen überspringen können sollte

Viele Spieler fordern schon länger, dass man die nervigen Animationen doch bitte mal überspringen können sollte. Denn diese würden nur Zeit fressen und das Spiel unnötig in die Länge ziehen. So schreibt jemand unter dem Thread:

Nein, ich stimme zu, es ist absurd, dass sie all diese völlig überflüssigen Animationen haben, die man schon buchstäblich tausendmal gesehen hat und die so viel Zeit verschwenden und einen davon abhalten, das Spiel wirklich zu spielen.

Immerhin gibt es zumindest die Möglichkeit, die Animation zum Schlüpfen der Eier zumindest zu beschleunigen.

Eine Alternative wäre noch, die App auf dem Handy vollständig zu schließen. Denn damit wird die Animation ebenfalls beendet. Doch das ist vermutlich wenig praktisch, wenn man gerade einen Galar-Vogel vor der Nase hat und diesen nicht aus den Augen verlieren möchte.

Trick für seltene Galar-Vögel: Angeblich soll es sogar einen Trick geben, mit dem ihr die legendären Galar-Vögel viel leichter fangen könnt. Und dafür braucht ihr nicht mal den wertvollen Meisterball verwenden:

