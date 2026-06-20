Ein Trainer in Pokémon GO beweist, dass ein Leben in der Einöde auch seinen Vorteil im Spiel haben kann

Ein Trainer in Pokémon GO befindet sich in einer Situation, die viele weitere Spieler mit Sicherheit sehr gut selbst verstehen können: Er lebt absolut abgeschieden, wodurch viele Aspekte des Spiels zu kurz kommen. Doch es gibt eine Ausnahme.

Was ist der Vorteil, wenn man am Arsch der Welt lebt? Der Trainer mit_Gemuetlichkeit berichtet auf Reddit, dass er aufgrund seines abgelegenen Wohnorts niemanden zum Raiden hat und auch seine Pokémon für lange Dauer in den Arenen versauern.

Allerdings bietet das Leben außerhalb von Städten und größeren Orten auch einen Vorteil: Er hat kaum Konkurrenz. Und das zeigt sich ganz besonders bei den Showcases in Pokémon GO.

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„Dienstags ist meine Zeit, zu glänzen“

Was hat er davon, bei den Showcases keine Konkurrenz zu haben? In einem beigelegten Screenshot des Spielers zeigt dieser, dass er ungeschlagen an jedem der maximal 5 Showcases, an denen man an einem Dienstag teilnehmen kann, den ersten Platz belegt. Ein eigentlich starker Erfolg, der jedoch für ihn aufgrund der fehlenden Mitspieler zum wöchentlichen Bonus gehört: „Dienstags ist meine Zeit, zu glänzen.“

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Was bedeutet das in genauen Zahlen? Für alle Teilnehmer der Showcases warten Belohnungen in der Form von Sternenstaub und XP, während die ersten drei Plätze noch weitere Item-Bundles gewinnen.

Für einen ersten Platz warten mindestens bei einem kürzeren Showcase 1.500 Sternenstaub und 5.000 XP auf den Sieger, bei längeren Showcases sogar bis das Doppelte.

Das bedeutet im Fall des Spielers, der jeden Dienstag 5 Pokémon in den Wettbewerb schickt, dass er wöchentlich mindestens 7.500 Sternenstaub und 25.000 XP erhält, und das ohne viel Mühe.

Wohnt ihr selbst etwas abgelegen und könnt die Erfahrung des Spielers bestätigen? Oder wohnt ihr zentraler an größeren und bewohnteren Orten, wo ihr eher auf andere Vorteile zählen könnt? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen!

Wenn ihr regelmäßige Spieler seid, die auf der Suche nach starken Allroundern sind, solltet ihr beim heutigen Community Day dabei sein. Da wartet auf euch ein starkes Pokémon, dessen Entwicklung es entspannt mit legendären Monstern aufnehmen kann: Pokémon GO: Community Day mit Frospino – So nutzt ihr das Event heute richtig