Pokémon GO: Community Day mit Frospino – So nutzt ihr das Event heute richtig

Frospino beehrt den Community Day im Juni 2026 in Pokémon GO. Der Eis-Saurier ist ein echtes Highlight. Hier sind unsere Tipps zum Event.

Wann startet der Community Day? Der Community Day am 20. Juni startet um 14:00 Uhr. Schluss ist dann um 17:00 Uhr. Ein paar Boni gelten aber länger, mehr dazu unten.

Welches Pokémon erscheint? Frospino ist das Pokémon des Tages. Dieses Eis-Drachen-Pokémon stammt aus der neunten Spielgeneration. Es entwickelt sich zu Cryospino und letztlich zu Espinodon.

Espinodon gehört zu den so genannten Pseudo-Legendären Pokémon. Also Pokémon, die per Definition nicht zu den Legendären gehören, deren Werte aber dermaßen hoch sind, dass sie auf einer Stufe mit vielen Legendären stehen.

Ihr merkt schon: Das ist ein gutes Pokémon. Zudem hat Espinodon in Legenden Z-A eine neue Mega-Entwicklung spendiert bekommen. Die ist zwar noch nicht in Pokémon GO verfügbar, grundsätzlich wird sie aber irgendwann erscheinen. Dann schonmal ein gutes Exemplar zu haben, kann sich lohnen.

Aber was bringt der Tag noch?

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Alle Boni des Community Day mit Frospino im Juni 2026

Was? Community Day mit Frospino

Wann? Samstag, den 20. Juni 2026, von 14:00 bis 17:00 Uhr

Exklusive Attacke: Lade-Attacke Großklingenstoß für Espinodon, wenn ihr es im Event oder bis zu 4 Stunden danach entwickelt

Boni:

– Erhöhte Shiny-Chance für Frospino

– 3-fache Menge an Fang-Sternenstaub

– Dreifacher Fang-Sternenstaub

– Dreifache Bonbons beim Fangen

– Rauch hält drei Stunden lang an

– Lockmodule halten eine Stunde lang

– Ihr erhaltet einen weiteren Spezialtausch

– Schnappschuss-Überraschungen

– Feldforschungen mit Frospino, das einen Spezialhintergrund haben kann

Boni bis 21:00 Uhr:

– Lockmodule locken zwischen 14:00 und 21:00 Uhr weiterhin Frospino mit erhöhter Shiny-Chance an

Boni bis 22:00 Uhr Ortszeit:

– Ein zusätzlicher Spezialtausch

– 50 % weniger Sternenstaub-Kosten beim Tauschen

Für wen lohnt sich der Community Day mit Frospino?

Kurz: für alle, also sowohl für Sammler als auch für Kämpfer. Frospino war lange Zeit ein sehr seltenes Pokémon, und nun hat man erstmals eine wirklich einfache Möglichkeit, sich das Shiny des Monsters sowie genug Bonbons für die Entwicklung zu sichern. Auch für die Suche nach einem Exemplar mit guten Werten ist das Event heute eine gute Gelegenheit, da schlichtweg so viele Frospino auftauchen.

In Sachen Kampf wird Espinodon einer der besten Angreifer vom Typ Eis, wenn ihr in Raids oder Arenen antretet. Und auch in der Meisterliga kann Espinodon zumindest eine Nische füllen.

Insgesamt: ein starkes Pokémon.

Frospino, Cryospino und Espinodon

Wie bereite ich mich auf den Community Day im Juni 2026 vor?

Schafft Platz: Es lohnt sich bei diesem Pokémon, jedes Exemplar zu fangen, das ihr erwischen könnt, da ihr viele Bonbons braucht und die Chance auf 4 Sterne so oft wie möglich nutzen wollt. Schmeißt also alles aus eurer Pokémon-Box raus, was ihr nicht mehr braucht. Hier findet ihr Tipps zum Sortieren der Pokémon-Box.

Welche Items brauche ich? Verschiedene Gegenstände helfen euch dabei, den Tag richtig zu nutzen.

Bälle : Ihr solltet einen möglichst großen Vorrat an Poké-, Super- und Hyperbällen haben. Fehlen euch Bälle, besucht PokéStops, dreht Arenen, öffnet Geschenke von Freunden und eurem Kumpel-Pokémon.

: Ihr solltet einen möglichst großen Vorrat an Poké-, Super- und Hyperbällen haben. Fehlen euch Bälle, besucht PokéStops, dreht Arenen, öffnet Geschenke von Freunden und eurem Kumpel-Pokémon. Lockmodule : Halten eine Stunde lang und können auch nach dem Event noch Shiny-Frispino anlocken. Nützlich, wenn ihr zwischen 14:00 und 17:00 Uhr nicht genug spielen könnt.

: Halten eine Stunde lang und können auch nach dem Event noch Shiny-Frispino anlocken. Nützlich, wenn ihr zwischen 14:00 und 17:00 Uhr nicht genug spielen könnt. Rauch: Bringt euch mehr Begegnungen während des Spazierens.

Bringt euch mehr Begegnungen während des Spazierens. Sananabeeren: Eine gute Wahl, um mehr Bonbons zu erhalten.

Eine gute Wahl, um mehr Bonbons zu erhalten. Sternenstück: Es gibt bereits dreifachen Fang-Sternenstaub beim Event. Mit einem Sternenstück könnt ihr die Sternenstaub-Zahl nochmal um das 1,5-fache erhöhen. Das lohnt sich hier auch.

Welches Mega-Pokémon sollte ich aktivieren? Nutzt ihr ein aktives Mega-Pokémon vom Typ Eis oder Drache, erhaltet ihr mehr EP und Bonbons beim Fangen von Frospino. Die folgenden funktionieren:

Mega-Glurak X

Mega-Rayquaza

Mega-Latias / Latios

Mega-Dragoran

Mega-Rexblisar

Mega-Ampharos

Mega-Altaria

Mega-Knakrack

Mega-Firnontor

Mega-Brutalanda

Mega-Gewaldro

Nutzt ihr heute den Community Day? Dann erzählt uns, welche Ergebnisse ihr erzielt habt. Tauscht euch mit uns über eure starken Espinodon und Shiny-Exemplare aus! Ansonsten geht es in Pokémon GO in Kürze schon mit starken Events weiter. Nicht nur das GO Fest im Juli, sondern auch das Vorbereitungsevent Weg der Legenden bieten sehr interessante Boni.