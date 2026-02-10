Pokémon GO: Spezialforschung „Wertvolle Pfade“ – Alle Aufgaben und Belohnungen

Auch in der neuen Season gibt es in Pokémon GO wieder eine Spezialforschung. MeinMMO zeigt euch alle bekannten Aufgaben und Belohnungen.

Am 2. Dezember 2025 startet in Pokémon GO die neue Season „Wertvolle Pfade“. Sie wird bis Dienstag, dem 3. März 2026 um 09:59 Uhr aktiv sein. Wie gewohnt bringt sie euch auch eine neue Spezialforschung mit.

Um die Forschung zu erhalten, müsst ihr euch lediglich innerhalb der neuen Season im Spiel einloggen. Dann erhaltet ihr sie automatisch. Ihr habt dabei, wie bei Spezialforschungen üblich, kein zeitliches Limit, um die Forschung zu absolvieren.

Welche Aufgaben und Belohnungen euch in der neuen Spezialforschung erwarten, haben wir für euch zusammengefasst.

Update vom 10. Februar 2026: Wir haben diesen Artikel für euch aktualisiert und die neuen Schritte eingefügt.

Spezialforschung „Wertvolle Pfade“ (1/12)

Aufgabe Belohnung Fange 30 Pokémon Begegnung mit Felori Benutze 15 Beeren beim Fangen von Pokémon Begegnung mit Krokel Drehe 10 PokéStops oder Arenen Begegnung mit Kwaks

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben des Schritts erledigt, bekommt ihr außerdem 3 Sonderbonbons, 999 Erfahrungspunkte sowie 999 Sternenstaub.

Spezialforschung „Wertvolle Pfade“ (2/12)

Aufgabe Belohnung Verwende 15 Power-Ups bei Pokémon Begegnung mit Ferkuli Verdiene 20 Herzen mit deinem Kumpel 999 Erfahrungspunkte Mache einen Schnappschuss von deinem Kumpel 999 Sternenstaub

Stufenbelohnung: Für diesen Schritt erhaltet ihr zusätzlich 1 Knursp, 999 Erfahrungspunkte sowie 999 Sternenstaub.

Spezialforschung „Wertvolle Pfade“ (3/12)

Aufgabe Belohnung Absolviere 5 Kämpfe in der GO Kampfliga 1 Lade-TM Benutze 10 sehr effektive Lade-Attacke 1 Sofort-TM Gewinne einen Raid mit deinem Kumpel-Pokémon 5 Top-Beleber

Stufenbelohnung: Am Ende dieses Schritts erhaltet ihr außerdem eine Begegnung mit einem Rasaff, 999 Erfahrungspunkte sowie 999 Sternenstaub.

Spezialforschung „Wertvolle Pfade“ (4/12)

Aufgabe Belohnung Benutze 5.000 Sternenstaub Begegnung mit Hefel Erlöse 3 Crypto-Pokémon 999 Erfahrungspunkte Besiege 5 GO-Rocket-Rüpel 999 Sternenstaub

Stufenbelohnung: Außerdem erhaltet ihr in diesem Schritt 2 silberne Sananabeeren, 999 Erfahrungspunkte sowie 999 Sternenstaub.

Spezialforschung „Wertvolle Pfade“ (5/12)

Aufgabe Belohnung Fange 10 verschiedene Arten von Pokémon Begegnung mit Pamo Benutze 25 Beeren beim Fangen von Pokémon Begegnung mit Blipp Erziele 15 großartige Würfe 15 Superbälle

Stufenbelohnung: Zudem bekommt ihr am Ende dieses Schritts 3 Sonderbonbons, 999 Erfahrungspunkte sowie 999 Sternenstaub.

Spezialforschung „Wertvolle Pfade“ (6/12)

Aufgabe Belohnung Verwende 25 Power-Ups bei Pokémon Begegnung mit Paldea-Felino Gewinne einen Raid 999 Erfahrungspunkte Gewinne einen Dyna-Raid 999 Sternenstaub

Stufenbelohnung: Habt ihr diesen Schritt erledigt, dann erhaltet ihr noch 15 Hyperbälle, 999 Sternenstaub sowie 999 Erfahrungspunkte.

Spezialforschung „Wertvolle Pfade“ (7/12)

Aufgabe Belohnung Erkunde 5 km Begegnung mit Micrick Drehe 20 PokéStops oder Arenen 20 Sananabeeren Folge einer Route 1 Rauch

Stufenbelohnung: Für den 7. Schritt erhaltet ihr nach Beendigung außerdem eine Begegnung mit Dummisel, 999 Erfahrungspunkte sowie 999 Sternenstaub.

Spezialforschung „Wertvolle Pfade“ (8/12)

Aufgabe Belohnung Fange 50 Pokémon Begegnung mit Flaniwal Brüte 5 Eier aus 999 Erfahrungspunkte Entwickle 10 Pokémon 999 Sternenstaub

Stufenbelohnung: Nach diesem Schritt erhaltet ihr zusätzlich 1 Sternenstück, 999 Sternenstaub sowie 999 Erfahrungspunkte.

Spezialforschung „Wertvolle Pfade“ (9/12)

Aufgabe Belohnung Tausche 1 Pokémon Begegnung mit Olini Öffne 20 Geschenke 20 Himmihbeeren Versende 20 Geschenken mit Stickern 20 Superbälle

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben des 9. Schritts erfüllt, dann erhaltet ihr außerdem 3 Sonderbonbons sowie je 999 Erfahrungspunkte und Sternenstaub.

Spezialforschung „Wertvolle Pfade“ (10/12)

Aufgabe Belohnung Verdiene 15 Herzen mit deinem Kumpel-Pokémon Begegnung mit Gruff Mache 5 Schnappschüsse mit deinem Kumpel-Pokémon 999 Erfahrungspunkte Spiele mit deinem Kumpel-Pokémon an 5 verschiedenen Tagen 999 Sternenstaub

Stufenbelohnung: Habt ihr diesen Schritt erledigt, dann erhaltet ihr noch 15 Hyperbälle, 999 Sternenstaub sowie 999 Erfahrungspunkte.

Spezialforschung „Wertvolle Pfade“ (11 – 12/12)

Aktuell sind die letzten beiden Schritte der Forschung noch nicht bekannt. Sobald es hier neue Informationen gibt, aktualisieren wir den Artikel für euch, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid.

Die aktuelle Season bringt euch nicht nur eine Spezialforschung, sondern auch viele Events, Raids, Rampenlicht-Stunden und weitere Inhalten. Wenn ihr wissen wollt, welche das genau sind, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Februar 2026 in Pokémon GO.