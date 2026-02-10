Pokémon GO: Spezialforschung „Wertvolle Pfade“ – Alle Aufgaben und Belohnungen

Pokémon GO: Spezialforschung „Wertvolle Pfade“ – Alle Aufgaben und Belohnungen

Auch in der neuen Season gibt es in Pokémon GO wieder eine Spezialforschung. MeinMMO zeigt euch alle bekannten Aufgaben und Belohnungen.

Am 2. Dezember 2025 startet in Pokémon GO die neue Season „Wertvolle Pfade“. Sie wird bis Dienstag, dem 3. März 2026 um 09:59 Uhr aktiv sein. Wie gewohnt bringt sie euch auch eine neue Spezialforschung mit.

Um die Forschung zu erhalten, müsst ihr euch lediglich innerhalb der neuen Season im Spiel einloggen. Dann erhaltet ihr sie automatisch. Ihr habt dabei, wie bei Spezialforschungen üblich, kein zeitliches Limit, um die Forschung zu absolvieren.

Welche Aufgaben und Belohnungen euch in der neuen Spezialforschung erwarten, haben wir für euch zusammengefasst.

Update vom 10. Februar 2026: Wir haben diesen Artikel für euch aktualisiert und die neuen Schritte eingefügt.
Spezialforschung „Wertvolle Pfade“ (1/12)

AufgabeBelohnung
Fange 30 PokémonBegegnung mit Felori
Benutze 15 Beeren beim Fangen von PokémonBegegnung mit Krokel
Drehe 10 PokéStops oder ArenenBegegnung mit Kwaks

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben des Schritts erledigt, bekommt ihr außerdem 3 Sonderbonbons, 999 Erfahrungspunkte sowie 999 Sternenstaub.

Spezialforschung „Wertvolle Pfade“ (2/12)

AufgabeBelohnung
Verwende 15 Power-Ups bei PokémonBegegnung mit Ferkuli
Verdiene 20 Herzen mit deinem Kumpel999 Erfahrungspunkte
Mache einen Schnappschuss von deinem Kumpel999 Sternenstaub

Stufenbelohnung: Für diesen Schritt erhaltet ihr zusätzlich 1 Knursp, 999 Erfahrungspunkte sowie 999 Sternenstaub.

Spezialforschung „Wertvolle Pfade“ (3/12)

AufgabeBelohnung
Absolviere 5 Kämpfe in der GO Kampfliga1 Lade-TM
Benutze 10 sehr effektive Lade-Attacke1 Sofort-TM
Gewinne einen Raid mit deinem Kumpel-Pokémon5 Top-Beleber

Stufenbelohnung: Am Ende dieses Schritts erhaltet ihr außerdem eine Begegnung mit einem Rasaff, 999 Erfahrungspunkte sowie 999 Sternenstaub.

Spezialforschung „Wertvolle Pfade“ (4/12)

AufgabeBelohnung
Benutze 5.000 SternenstaubBegegnung mit Hefel
Erlöse 3 Crypto-Pokémon999 Erfahrungspunkte
Besiege 5 GO-Rocket-Rüpel999 Sternenstaub

Stufenbelohnung: Außerdem erhaltet ihr in diesem Schritt 2 silberne Sananabeeren, 999 Erfahrungspunkte sowie 999 Sternenstaub.

Spezialforschung „Wertvolle Pfade“ (5/12)

AufgabeBelohnung
Fange 10 verschiedene Arten von PokémonBegegnung mit Pamo
Benutze 25 Beeren beim Fangen von PokémonBegegnung mit Blipp
Erziele 15 großartige Würfe15 Superbälle

Stufenbelohnung: Zudem bekommt ihr am Ende dieses Schritts 3 Sonderbonbons, 999 Erfahrungspunkte sowie 999 Sternenstaub.

Spezialforschung „Wertvolle Pfade“ (6/12)

AufgabeBelohnung
Verwende 25 Power-Ups bei PokémonBegegnung mit Paldea-Felino
Gewinne einen Raid999 Erfahrungspunkte
Gewinne einen Dyna-Raid999 Sternenstaub

Stufenbelohnung: Habt ihr diesen Schritt erledigt, dann erhaltet ihr noch 15 Hyperbälle, 999 Sternenstaub sowie 999 Erfahrungspunkte.

Spezialforschung „Wertvolle Pfade“ (7/12)

AufgabeBelohnung
Erkunde 5 kmBegegnung mit Micrick
Drehe 20 PokéStops oder Arenen20 Sananabeeren
Folge einer Route1 Rauch

Stufenbelohnung: Für den 7. Schritt erhaltet ihr nach Beendigung außerdem eine Begegnung mit Dummisel, 999 Erfahrungspunkte sowie 999 Sternenstaub.

Spezialforschung „Wertvolle Pfade“ (8/12)

AufgabeBelohnung
Fange 50 PokémonBegegnung mit Flaniwal
Brüte 5 Eier aus999 Erfahrungspunkte
Entwickle 10 Pokémon999 Sternenstaub

Stufenbelohnung: Nach diesem Schritt erhaltet ihr zusätzlich 1 Sternenstück, 999 Sternenstaub sowie 999 Erfahrungspunkte.

Spezialforschung „Wertvolle Pfade“ (9/12)

AufgabeBelohnung
Tausche 1 PokémonBegegnung mit Olini
Öffne 20 Geschenke20 Himmihbeeren
Versende 20 Geschenken mit Stickern20 Superbälle

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben des 9. Schritts erfüllt, dann erhaltet ihr außerdem 3 Sonderbonbons sowie je 999 Erfahrungspunkte und Sternenstaub.

Spezialforschung „Wertvolle Pfade“ (10/12)

AufgabeBelohnung
Verdiene 15 Herzen mit deinem Kumpel-PokémonBegegnung mit Gruff
Mache 5 Schnappschüsse mit deinem Kumpel-Pokémon999 Erfahrungspunkte
Spiele mit deinem Kumpel-Pokémon an 5 verschiedenen Tagen999 Sternenstaub

Stufenbelohnung: Habt ihr diesen Schritt erledigt, dann erhaltet ihr noch 15 Hyperbälle, 999 Sternenstaub sowie 999 Erfahrungspunkte.

Spezialforschung „Wertvolle Pfade“ (11 – 12/12)

Aktuell sind die letzten beiden Schritte der Forschung noch nicht bekannt. Sobald es hier neue Informationen gibt, aktualisieren wir den Artikel für euch, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid.

Die aktuelle Season bringt euch nicht nur eine Spezialforschung, sondern auch viele Events, Raids, Rampenlicht-Stunden und weitere Inhalten. Wenn ihr wissen wollt, welche das genau sind, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Februar 2026 in Pokémon GO.

