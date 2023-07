Pokémon GO: Spezialforschung „Eine Mütze voll Schlaf“ mit allen Aufgaben und Belohnungen

Die neue Spezialforschung zu Eine Mütze voll Schlaf erhaltet ihr, wenn ihr das GO Plus + mit Pokémon GO verbindet. Wir zeigen euch alle Aufgaben und Belohnungen.

Was ist das für eine Forschung? Für Pokémon GO wurde das neue Fang-Gadget „GO Plus +“ veröffentlicht, mit dessen Hilfe ihr Pokémon fangen, Stops drehen und sogar euren Schlaf überwachen könnt. Wer sich das Gerät kauft und mit seinem Pokémon GO verbindet, der erhält eine Spezialforschung.

In der Übersicht zeigen wir euch alle Aufgaben und Belohnungen, die in der Spezialforschung stecken. So wisst ihr genau, was auf euch zukommt.

Forschung: Eine Mütze voll Schlaf 1/2

Aufgabe Belohnung Fange 20 Pokémon in Pokébällen mit Hilfe des Pokémon GO Plus + 25 Pokébälle Fange 10 Pokémon in Superbälle oder Hyperbällen mit Hilfe des Pokémon GO Plus + 15 Hyperbälle Drehe 15 PokéStops mit Hilfe des Pokémon GO Plus + 2.000 Sternenstaub Überwache deinen Schlaf für 7 Tage mit dem Pokémon GO Plus + Begegnung mit Koalelu

Stufen-Belohnung: Habt ihr alle 4 Aufgaben erfolgreich abgeschlossen und euch die jeweiligen Belohnungen geholt, erhaltet ihr zusätzlich eine Begegnung mit Relaxo, das eine Schlafmütze trägt. Ihr könnt mit Glück sogar ein schillerndes Relaxo fangen, das eine Schlafmütze trägt.

Unser Autor Max hat mit Pokémon Sleep schon seinen Schlaf überwacht.

Forschung: Eine Mütze voll Schlaf 2/2

Aufgabe Belohnung Überwache deinen Schlaf für 7 Tage mit dem Pokémon GO Plus + Begegnung mit Schlafmütze-Relaxo Überwache deinen Schlaf für 14 Tage mit dem Pokémon GO Plus + Begegnung mit Schlafmütze-Relaxo Überwache deinen Schlaf für 21 Tage mit dem Pokémon GO Plus + Begegnung mit Schlafmütze-Relaxo Überwache deinen Schlaf für 28 Tage mit dem Pokémon GO Plus + Begegnung mit Schlafmütze-Relaxo

Stufen-Belohnung: Habt ihr alle 4 Aufgaben erfolgreich abgeschlossen und euch die jeweiligen Belohnungen geholt, erhaltet ihr zusätzlich 2.500 Erfahrungspunkte und 2.500 Sternenstaub.

In den nächsten Wochen erwarten euch noch einige spannende Termine, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Eine Übersicht mit allen Events im Juli bei Pokémon GO findet ihr bei uns.