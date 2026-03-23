Trainer findet „Spaghetti-Route“ in Pokémon GO, entpuppt sich als bewährte Strategie der Community

In Pokémon GO gibt es die unterschiedlichsten Routen. Eine sehr kuriose Variante hat ein Trainer entdeckt und direkt erfahren, was es damit auf sich hat.

Routen gehören in Pokémon GO zu den Features, an denen einige Trainer kein Interesse haben. Dabei sind sie wichtig, wenn ihr Zygarde-Zellen finden wollt.

Ein Trainer hat eine besonders kuriose Route entdeckt und bei Reddit gezeigt. Von der Community gab es daraufhin direkt einen wertvollen Tipp.

Route im „Tangela Motiv“

Was ist das für eine Route? Wie der Trainer in seinem Beitrag schreibt, hat er die Route bei sich in der Nähe entdeckt. Interessant ist dabei der Verlauf der Route.

Während Routen normalerweise eine Strecke von A nach B abdecken und dabei idealerweise schöne Strecken abdecken, verläuft die Route, die der Trainer entdeckt hat, in einem kleinen Gebiet kreuz und quer.

Der Trainer selbst nennt sie „Spaghetti-Route“ und merkt an, dass sie im „Tangela Motiv“ ist.

Den Beitrag von Reddit binden wir hier für euch ein:

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Welche Strategie steckt hinter der Route? In seinem Beitrag merkt der Trainer an, dass er Probleme dabei hatte, der Route im Spiel zu folgen. Die Schritte des Trainers wurden hierbei nicht korrekt registriert.

Der Trainer Winter_Leg_4243 hat dabei eine Antwort parat, wie man solche Routen absolviert. Er schreibt dazu:

Eine solche Route bietet echte Vorteile.

Du startest die Route, aktivierst „Adventure Sync“, schließt die App, steckst das Handy in die Tasche und joggst eine Weile an Ort und Stelle. Öffne die App. Sie registriert die 500 Meter und deine Route ist abgeschlossen, ohne dass du dich fortbewegen musst. Manche Leute erstellen solche Routen, um ihre tägliche Strecke von zu Hause aus zu absolvieren.

Auch der Trainer wdn gibt noch einen Hinweis zur Erfüllung der Route. Er schreibt:

Um eine Route abzuschließen, musst du lediglich am Startpunkt beginnen, am Endpunkt ankommen und die dazwischen liegende Strecke zurücklegen – du musst dem Weg überhaupt nicht folgen. Außerdem gibt es keine Geschwindigkeitsbegrenzung für Routen, sodass jede noch so kleine GPS-Abweichung zählt.

Was schreibt die Community noch? Neben diesen Hinweisen zur Erfüllung solcher Routen gibt es noch weitere Kommentare unter dem Beitrag. Einige davon beziehen sich auf die Tatsache, dass viele Routen von Trainern abgelehnt werden und nicht im Spiel landen.

„Genial. Auf eine schreckliche Art und Weise“, schreibt ProfessionalAd2911

„Wie können solche Anträge überhaupt genehmigt werden??? Ich habe in meiner Heimatstadt einen gestellt und musste gegen die Ablehnung Einspruch einlegen, weil er angeblich » durch Privatgrundstücke führte « , obwohl es sich lediglich um eine Rasenfläche handelte“, fragt sich Haunting_Economics22

durch Privatgrundstücke führte , obwohl es sich lediglich um eine Rasenfläche handelte“, fragt sich Haunting_Economics22 „Ich sehe so viele fragwürdige Routen und PokéStops, und trotzdem wird mein Antrag jedes Mal abgelehnt, wenn ich versuche, etwas in meinem abgelegenen Dorf einzureichen…“, wundert sich auch silverbullet1989

„Das ist echt frustrierend, lol. Die Hälfte der PokéStops, die ich in Großbritannien sehe, sind Briefkästen. Und trotzdem bekomme ich automatische Ablehnungen für Sehenswürdigkeiten, öffentliche Grünanlagen und sogar Briefkästen in meinem eigenen verdammten Dorf. Und dann posten die Leute Routen wie diese und ich könnte schreien, lol“, merkt silverbullet1989 außerdem an

Habt ihr selbst schon solche Routen im Spiel entdeckt? Schreibt uns eure Erfahrungen gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, was in den nächsten Tagen noch alles an Inhalten im Spiel auf euch wartet, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im März 2026 in Pokémon GO.