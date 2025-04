Pokémon GO: So nutzt ihr den Community Day im April 2025 richtig

Gelatini erscheint beim Community Day April in Pokémon GO. Wir zeigen euch, was an Boni ansteht, und wie ihr den Tag nutzt.

Was ist das für ein Event? Der Community Day findet immer einmal im Monat statt. Hier erscheint ein Pokémon für ein paar Stunden nahezu überall im Spiel.

Wann ist der Community Day? Am Sonntag, dem 27. April 2025. Er läuft von 14:00 bis 17:00 Uhr.

Welches Pokémon erscheint da? Das Pokémon des Tages heißt Gelatini. Es ist als das „Neuschnee“-Pokémon bekannt und ist somit wenig überraschend ein Monster vom Typ Eis. Es passt auch perfekt in den April, denn der macht bekanntlich, was er will. Hoffen wir aber einfach mal, dass es am Community Day nicht schneit.

Denn schließlich will man im C-Day möglichst viel raus, um so viele Exemplare des Pokémon wie möglich zu fangen. Schließlich ist die Shiny-Chance auf Gelatini im Event erhöht. Und man braucht natürlich viele Bonbons, denn Gelatini kann sich zu Gelatroppo und Gelatwino weiterentwickeln.

Darüber hinaus hat der Tag auch noch Boni im Angebot. Wir schauen uns an: Was bietet der Tag genau? Und wie nutzt man ihn aus?

Alle Boni des Community Days mit Gelatini im April 2025

Während des Events könnt ihr euch auf die folgenden Boni freuen:

Erhöhte Shiny-Chance auf Gelatini

Dreifache Fang-EP

Doppelte Fang-Bonbons und doppelt so hohe Chance auf Fang-Bonbons XL, wenn ihr Level 31 seid

Während des Events halten Lockmodule und drei Stunden lang an, aber nicht der Abenteuerrauch

Schnappschussüberraschungen

Ein zusätzlicher Spezial-Tausch sowie nur die Hälfte an Sternenstaubkosten beim Tauschen

Eine kostenpflichtige Spezialforschung im Shop wird es auch geben

Besondere Attacke: Ab Eventstart lernt Gelatwino die Attacke „Lawine“, wenn ihr es entwickelt. Diese Spezialattacke gibt es bis zum 4. Mai, wenn ihr Gelatroppo weiterentwickelt.

Befristete Forschung: Der Community Day bringt eine befristete Forschung, die euch ein Gelatini mit einem speziellen Hintergrund einbringt. Die ist genauso lang lösbar, wie die Spezialattacke: bis zum Sonntag, 4. Mai, 22:00 Uhr. Wichtig ist nur, dass ihr euch während des Community Days einloggt, sonst kriegt ihr die Forschung nicht.

Showcases: Während des Events könnt ihr an Showcases mit Gelatini teilnehmen. Versucht also, ein gutes Exemplar dafür zu fangen und euch in der Rangliste oben festzusetzen.

Wie nutze ich den Community Day mit Gelatini?

Lohnt sich der Fang? Für Kämpfer leider nicht. Sowohl Gelatini, als auch Gelatroppo und Gelatwino eignen sich eher als Eisbecher, denn als Kämpfer. Unglücklicherweise gilt das sowohl in Raids als auch in der PvP-Liga. Die kleinen Eis-Pokémon sind bedauerlicherweise genauso harmlos, wie sie aussehen.

Aber: Dennoch lohnt sich der Fang aus Sammler-Sicht. Ihr habt hier schließlich die erhöhte Chance auf ein Shiny. Das solltet ihr euch schnappen, wenn ihr euren Shiny-Dex füllen möchtet.

Welche Items sollte ich vorbereiten? Wie immer solltet ihr schauen, welche Items sich während des Community Days lohnen. Diesmal dreht sich der wichtigste Bonus um EP. Das bedeutet:

Mit einem Glücks-Ei könnt ihr die doppelte Anzahl an EP pro Fang rauskriegen. Somit seid ihr beim sechsfachen Multiplikator – das lohnt sich, wenn ihr auf dem Weg seid, euer Level zu erhöhen.

Sananabeeren erhöhen die Bonbonanzahl pro Fang.

Pokébälle braucht ihr auch eine Menge, um viele Exemplare zu fangen.

Bedenkt außerdem die verlängerte Laufzeit von Rauch und Lockmodulen. Gerade läuft übrigens auch das „Süße Entdeckungen“-Event, das ihr nutzen könnt, um mit Moos-Lockmodulen die neuen Äpfel zu bekommen. Das funktioniert vermutlich auch beim Community Day, und die Laufzeit ist auf 3 Stunden erhöht.

Wie geht es danach weiter? Die „Süßen Entdeckungen“ laufen noch bis Dienstag, und wie bereits erwähnt habt ihr für die befristete Forschung auch eine knappe Woche Zeit. Grundsätzlich stehen aber nur noch ein paar Events im April an, dann startet der Mai mit der nächsten Rutsche an Terminen. Was bis dahin noch passiert? Das lest ihr hier: Alle Events im April 2025 bei Pokémon GO.