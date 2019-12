In Pokémon GO findet ihr jetzt Kaumalat im Spiel, doch für viele Spieler war die Einführung ganz komisch. Wir erklären euch, was das Problem ist.

Anfang der Woche überraschte Niantic viele Trainer als plötzlich Shiny Kaumalat in Pokémon GO verfügbar war. Zunächst dachte man an einen Bug, doch dann bestätigte Niantic das Shiny.

Mit der Einführung ging für viele Spieler aber auch der Wunsch nach einem Community Day mit Kaumalat kaputt. Das steckt dahinter.

Warum sich viele Spieler nicht über Shiny Kaumalat freuen

Das ist das Problem: Kaumalat ist eines der seltensten Pokémon im Spiel. Ihr findet es so gut wie nie in der Wildnis und auch in den Eiern ist es äußerst selten.

Umso seltener ist auch die schillernde Version. Wenn man schon nicht mal das normale Kaumalat findet, dann findet man Shiny Kaumalat noch weniger.

Das war der Wunsch der Spieler: Kaumalat wäre ein idealer Kandidat für einen Community Day. Es ist selten, hat zwei Weiterentwicklungen und war eben noch nicht als Shiny im Spiel. Alles 3 sind Indikatoren für einen Community Day. Viele Spieler hofften, dass sie durch einen Community Day endlich den Dex-Eintrag bekommen oder eben genügend Bonbons für die Entwicklung.

So steht es jetzt um den Community Day: Die Chancen auf einen Community Day mit Kaumalat ist jetzt deutlich geringer. Immerhin gibt es das Shiny jetzt schon und Niantic würde die schillernde Version durch einen Community Day ziemlich entwerten.

Natürlich könnten sie das machen, doch schaut man sich die Pokémon der letzten Community Days an, dann ist das eher unwahrscheinlich.

So reagieren Spieler darauf: Obwohl man sich eigentlich über neue Shinys freut, war die Stimmung auf reddit rund um diese Einführung eher schlecht.

Wir tragen hier zwei Meinungen von Spielern zusammen:

librious: „Ich hoffe wirklich, dass das wieder ein Fehler von Niantic ist, ansonsten kann ich den Kaumalat-Community-Day und mich, dass ich jeweils ein Knakrack bekommen, vergessen.“

ntnl: „Ich hoffe wirklich, dass das nicht heißt, dass wir keinen Community Day mit Kaumalat bekommen“

Zudem gibt es noch weitere Meinungen, dass Kaumalat einfach viel zu selten ist, um als Shiny so eingeführt zu werden. Spieler meinen, dass Niantic damit nur die Verkäufe der Brutmaschinen antreiben wollen.

Was meint ihr? Findet ihr es gut, dass Shiny Kaumalat jetzt da ist oder hättet ihr lieber bis zum Community Day gewartet?