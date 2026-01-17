Trainer verpasst eines der seltensten Shinys in Pokémon GO, weil er die goldene Regel missachtet hat

Es gibt Fehler, die solltet ihr in Pokémon GO vermeiden. Das musste nun auch ein Trainer feststellen, der davon auf Reddit berichtet.

Wenn ihr in Pokémon GO auf der Jagd nach seltenen Monstern seid, dann sollten euch die 3 legendären Galar-Vögel ein Begriff sein. Ihr könnt sie nur finden, wenn ihr den täglichen Abenteuerrauch einsetzt. Entsprechend selten sind sie – vor allem die Shiny-Varianten.

Umso ärgerlicher ist es, wenn ihr solch einem Exemplar begegnet und es nicht fangen könnt. Genau davon berichtet ein Trainer. Dabei ist der Grund für den misslungenen Fang ist nicht nur ärgerlich, sondern auch vermeidbar.

„Hat sich jemals jemand von so etwas erholt?“

Was ist dem Trainer passiert? Wie der Trainer in seinem Beitrag auf Reddit berichtet, hat er einen Spaziergang gemacht, um seinen täglichen Abenteuerrauch zu nutzen. Dabei ist ihm aufgefallen, dass der Akku seines Smartphones inzwischen nur noch bei 3 % liegt.

Da er seine Runde fast beendet hatte und kurz vor seinem Zuhause war, hat ihn das jedoch nicht besonders gestört – bis plötzlich ein Galar-Lavados erschien. Als er es anklickte, stellte er fest, dass es sogar ein Shiny ist.

Obwohl die legendären Shiny-Vögel nicht fliehen können, entschied er sich dafür, einen Meisterball einzusetzen. Der Einsatz von anderen Bällen hätte schließlich einiges an Zeit kosten können, die er aufgrund seines geringen Akkustands nicht hatte.

Doch dazu kam er nicht mehr: in dem Moment, in dem er seinen Meisterball auswählen wollte, erschien auf seinem Smartphone bereits die Meldung, dass der Akkustand sehr gering ist und sein Smartphone heruntergefahren wird. Laut seiner Aussage reagierte der Touchscreen in dem Moment bereits nicht mehr. Lediglich einen Screenshot konnte er noch erstellen. Das Lavados war passé.

Was schreibt der Trainer dazu? Der Trainer selbst kommentiert seine Geschichte wie folgt: „Ich stand da und starrte fünf Minuten lang auf mein eigenes Spiegelbild auf dem toten Bildschirm. Hat sich jemals jemand von so etwas erholt? Denn ich glaube, ich bin am Ende.“

Was sagt die Community? Neben eigenen Erfahrungsberichten und etwas Hohn teilt die Community auch einige Tipps, damit der Trainer in Zukunft nicht erneut in solche Situationen gerät.

„Bei Android sind 5 % und weniger seit viel zu vielen Jahren keine „echten” 5 % mehr. Man sinkt innerhalb einer Stunde von 10 % auf 5 %, aber die letzten 5 % dauern 5 Sekunden oder manchmal vielleicht eine Minute“, schreibt Hinote21

„Hoffentlich passiert dir das nie wieder, aber ich habe schon einige Male die Situation gerettet, indem ich mein Handy einfach gesperrt habe, bis ich es aufladen konnte. Natürlich hattest du vielleicht gar nicht die Möglichkeit dazu, aber behalte es für die Zukunft im Hinterkopf“, merkt 2007pearce an

„Ich bin mittlerweile so weit, dass ich bei allen meinen Spaziergängen meine Powerbank und ein Ladekabel mitnehme“, berichtet Narei

„Ich möchte nicht gemein sein, aber du hast dir das selbst zuzuschreiben. Bei so einem Akkustand musst du mit Enttäuschungen rechnen“, meint Vegetable_Wafer_6581

Um nicht in solch eine Situation zu geraten, solltet ihr also immer daran denken, euren Akku zu laden und nach Möglichkeit eine Powerbank mit auf eure Fangtouren zu nehmen. Ein anderer Trainer hat sich diesen Rat zu Herzen genommen und konnte daher eine Rettungsmission für ein Shiny in Pokémon GO unter den denkbar ungünstigsten Bedingungen erfolgreich absolvieren.